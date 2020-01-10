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Постпред России при ЕС объяснил улучшение обстановки в Донбассе
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РИА Новости

Постпред России при ЕС объяснил улучшение обстановки в Донбассе

03:40 10.01.2020 (обновлено: 04:10 10.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что улучшение обстановки в Донбассе произошло во многом благодаря новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которому удалось реализовать то, что его предшественник Петр Порошенко саботировал несколько лет.
"Определенные позитивные подвижки появились. Во многом это связано со сменой руководства на Украине. То, что прошлый президент Порошенко саботировал в течение пяти лет, нынешний президент сумел, пусть не полностью, но хотя бы частично реализовать в течение нескольких месяцев", - сказал Чижов в интервью газете "Коммерсант".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск передали властям Украины 76 человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЧижовЕвросоюзВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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