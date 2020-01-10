В Колумбии за год уничтожили рекордную площадь посадок коки

МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Президент Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что власти страны уничтожили в 2019 году рекордную площадь плантаций наркотических растений - более 100 тысяч гектаров, а также изъяли рекордное количество кокаина.

"В 2019 году были в сумме уничтожены более 100 тысяч гектаров", - заявил Дуке в ходе выступления, запись которого опубликована в его Twitter

Президент отметил необходимость борьбы с повторными посевами и напомнил о намерении страны наполовину сократить площади культивации наркотических растений к 2022 году. Дуке сообщил также, что 434,7 тонны кокаина, изъятые в 2019 году, - это "историческая для страны цифра".

Ранее о перевыполнении плана по борьбе с посадками коки отчиталось правительство Перу - за год власти уничтожили более 25 тысяч гектаров незаконных посевов.

По данным ООН за 2018 год, площадь посадок коки, сырья для производства кокаина, в Колумбии составляла 169 тысяч гектаров (около 70% мировых посадок), что позволяло производить до 1120 тонн наркотика в год.