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В Колумбии за год уничтожили рекордную площадь посадок коки
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РИА Новости

В Колумбии за год уничтожили рекордную площадь посадок коки

02:12 10.01.2020
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© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкКолумбия
Колумбия
© РИА Новости / Чернощек А
Перейти в фотобанк
Колумбия. Архивное фото
МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что власти страны уничтожили в 2019 году рекордную площадь плантаций наркотических растений - более 100 тысяч гектаров, а также изъяли рекордное количество кокаина.
"В 2019 году были в сумме уничтожены более 100 тысяч гектаров", - заявил Дуке в ходе выступления, запись которого опубликована в его Twitter.
Президент отметил необходимость борьбы с повторными посевами и напомнил о намерении страны наполовину сократить площади культивации наркотических растений к 2022 году. Дуке сообщил также, что 434,7 тонны кокаина, изъятые в 2019 году, - это "историческая для страны цифра".
Ранее о перевыполнении плана по борьбе с посадками коки отчиталось правительство Перу - за год власти уничтожили более 25 тысяч гектаров незаконных посевов.
По данным ООН за 2018 год, площадь посадок коки, сырья для производства кокаина, в Колумбии составляла 169 тысяч гектаров (около 70% мировых посадок), что позволяло производить до 1120 тонн наркотика в год.
Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.
Уничножение наркотиков
14 декабря 2019, 22:07
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