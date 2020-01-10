В Ухте локализовали пожар на НПЗ

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Спасатели локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми на площади 800 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что на НПЗ ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров, но затем сократилась до 700 квадратных метров. Пострадал один человек, он госпитализирован.

"В 23.20 объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метров" - говорится в сообщении.