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В Ухте локализовали пожар на НПЗ
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РИА Новости

В Ухте локализовали пожар на НПЗ

00:17 10.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КомиПожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка"
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Коми
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми на площади 800 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что на НПЗ ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров, но затем сократилась до 700 квадратных метров. Пострадал один человек, он госпитализирован.
"В 23.20 объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метров" - говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось, что НПЗ продолжает получать от "Транснефти" объемы нефти в соответствии с графиком поставок. Следственные органы начали доследственную проверку по факту пожара. Администрация Ухты сообщала, что пожар на НПЗ не угрожает жителям города.
Сотрудник пожарной службы
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