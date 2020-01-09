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"Россия 1" стала лидером по доле аудитории за полные сутки 31 декабря
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РИА Новости

"Россия 1" стала лидером по доле аудитории за полные сутки 31 декабря

16:28 09.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" стал лидером по доле аудитории за полные сутки 31 декабря с показателем 17,3%, Первый канал занял первое место в период с 22:00 до 02:00 с показателем 25,1%, сообщает компания Mediascope.
Доля аудитории "России 1" за полные сутки 31 декабря по всей России составила 17,3%, Первого канала – 16,2%, СТС – 7,3%. Далее в рейтинге следуют Рен ТВ (6,9%), НТВ (6,5%), ТНТ (4,6%), Карусель (4,1%), ТВ Центр (3,6%), Пятый канал (3,4%) и Домашний (3,2%).
При этом в рейтинге по доле аудитории в новогоднюю ночь (22:00-02:00) лидирует Первый канал с показателем 25,1%, "Россия 1" занимает второе место (20,3%). Замыкает тройку лидеров СТС с долей аудитории 8,5%.
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Самой рейтинговой программой за Новый год по всей России стало обращение президента Владимира Путина на Первом канале (рейтинг – 15,1%, доля – 34,5%). Вторую строчку занимает то же поздравление, но на "России 1" (рейтинг – 11%, доля 25,2%). В тройку также попала "Новогодняя ночь на Первом" (рейтинг – 9,1%, доля 26,5%). Далее следуют кинофильм "Иван Васильевич меняет профессию" на Первом (рейтинг – 7,9%, доля – 21,1%) и Новогодний парад Звезд на России 1 (рейтинг – 7,5%, доля – 20%). В топ-10 также вошли "Джентльмены удачи", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Голубой огонек на Шаболовке", "Бриллиантовая рука" и "Ирония судьбы, или с легким паром". На НТВ лидером стал телесериал "Пес 4" (рейтинг 4%, 13-ое место в общем топе), на СТС – "Уральские пельмени" (рейтинг – 3,8%, 14-ое место в общем топе).
Рейтинг – количество человек, смотревших средний выпуск телепрограммы, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории – количество человек, смотревших средний выпуск телепрограммы, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Целевая аудитория: население 4+.
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Россия-1 (телеканал)Первый канал (телеканал)Владимир ПутинМедиа - Общество
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