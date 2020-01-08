Папа римский выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Иране

ВАТИКАН, 8 янв - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения в Иране самолета " Международных авиалиний Украины ".

В телеграмме, которую государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил в среду светским властям Ирана, говорится, что понтифик глубоко опечален в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.

"Папа Франциск выражает соболезнования семьям и друзьям погибших. Для всех пострадавших в результате этой трагедии Его Святейшество призывает Божии благословения силы и мира", - говорится в документе.