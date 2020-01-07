Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T22:56+0300
https://ria.ru/20200107/1563172905.html
Пентагон признал, что ожидает от Ирана мести после убийства Сулеймани
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/65/1563126527_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_858622a5eda894c4b0f64eab17751134.jpg
РИА Новости

Пентагон признал, что ожидает от Ирана мести после убийства Сулеймани

22:55 07.01.2020 (обновлено: 22:56 07.01.2020)
6102
© AP Photo / Ebrahim NorooziУчастники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Пентагон ожидает, что Иран предпримет ответные шаги после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, заявил министр обороны США Марк Эспер.
"Мы должны ожидать, что они отомстят каким-то образом", - ответил Эспер на соответствующий вопрос.
По его словам, США следят за перемещениями иранских сил в регионе, но комментировать их он не будет, чтобы не вдаваться в компетенцию разведки.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Вчера, 19:45
В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
15451445
Обсудить 2
Гибель иранского генерала Касема СулейманиМарк ЭсперКасем СулейманиДональд ТрампМинистерство обороны СШАИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В ООН прокомментировали невыдачу визы США главе МИД Ирана
Президент США Дональд Трамп
Трамп готов соблюдать запрет на разрушение культурных объектов Ирана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
В ООН прокомментировали угрозы США в адрес Ирана
Министр армии США Марк Эспер
В США заявили о поиске дипломатического решения ситуации с Ираном
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Экс-глава МИД Чехии назвал убийство Сулеймани преступлением
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке
Пункт продажи лотерейных билетов
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Кибербезопасность
МИД Австрии ответил на сообщения о причастности России к кибератакам
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
ООН подтвердила постпредству Ирана, что США не выдадут визу Зарифу
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель провела телефонный разговор с Трампом
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
В КСИР заявили, что Сулеймани убили с вертолета, а не с беспилотника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01США готовят ответные меры после атаки Ирана, сообщил сенатор Рубио
03:59СМИ: Белый дом ведет подготовку к возможному обращению Трампа к нации
03:51Иракцы пострадали после обстрела базы Эйн-аль-Асад, сообщает СМИ
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии движутся к базе на границе с Ираком, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
Лента новостейМолния