Пентагон признал, что ожидает от Ирана мести после убийства Сулеймани

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Пентагон ожидает, что Иран предпримет ответные шаги после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, заявил министр обороны США Марк Эспер.
"Мы должны ожидать, что они отомстят каким-то образом", - ответил Эспер на соответствующий вопрос.
По его словам, США следят за перемещениями иранских сил в регионе, но комментировать их он не будет, чтобы не вдаваться в компетенцию разведки.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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