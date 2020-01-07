Словакия передислоцировала военных из Ирака

"Словацкие военнослужащие из миссии по обучению иракских коллег были временно перемещены в другую страну. Все они сейчас находятся в безопасности, передислокация проведена с соответствующими правилами. Все дальнейшие решения об их деятельности будут приняты с максимальной ответственностью и после консультаций с нашими союзниками", - написал Пеллегрини.