Словакия передислоцировала военных из Ирака

ПРАГА, 7 янв – РИА Новости. Словацкие военнослужащие, находившиеся в Ираке в составе военного контингента НАТО, в целях безопасности были временно перемещены в другую страну, заявил во вторник в Facebook премьер-министр Петер Пеллегрини, не сообщив названия страны, в которую передислоцированы военные.
"Словацкие военнослужащие из миссии по обучению иракских коллег были временно перемещены в другую страну. Все они сейчас находятся в безопасности, передислокация проведена с соответствующими правилами. Все дальнейшие решения об их деятельности будут приняты с максимальной ответственностью и после консультаций с нашими союзниками", - написал Пеллегрини.
По данным словацких СМИ, находившееся в Ираке подразделение состояло из 7 военнослужащих.