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Словакия передислоцировала военных из Ирака
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РИА Новости

Словакия передислоцировала военных из Ирака

19:51 07.01.2020 (обновлено: 19:52 07.01.2020)
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© AP Photo / Hadi MizbanБагдад, Ирак
Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Багдад, Ирак. Архивное фото
ПРАГА, 7 янв – РИА Новости. Словацкие военнослужащие, находившиеся в Ираке в составе военного контингента НАТО, в целях безопасности были временно перемещены в другую страну, заявил во вторник в Facebook премьер-министр Петер Пеллегрини, не сообщив названия страны, в которую передислоцированы военные.
"Словацкие военнослужащие из миссии по обучению иракских коллег были временно перемещены в другую страну. Все они сейчас находятся в безопасности, передислокация проведена с соответствующими правилами. Все дальнейшие решения об их деятельности будут приняты с максимальной ответственностью и после консультаций с нашими союзниками", - написал Пеллегрини.
По данным словацких СМИ, находившееся в Ираке подразделение состояло из 7 военнослужащих.
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Петер ПеллегриниНАТОИракСловакияВ мире
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