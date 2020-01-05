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Турция обеспокоена развитием конфликта между США и Ираном
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РИА Новости

Турция обеспокоена развитием конфликта между США и Ираном

21:37 05.01.2020 (обновлено: 21:50 05.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 янв - РИА Новости. Анкара обеспокоена развитием конфликта между США и Ираном, это усиливает нестабильность в регионе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
"Мы с беспокойством следим за развитием ситуации между США и Ираном, которая увеличивает риск нестабильности в нашем регионе. Это не только то, что произошло в Ираке, проблемы существуют и в Сирии, сейчас события в Ливии… Между США и Ираном периодически возникает напряженность… Это может дать трещину. Стоит задуматься: куда она может завести?" - сказал Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk.
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ЛивияСирияГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганИранСШАВ мире
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