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Белоруссия приняла стратегию повышения доверия к нацвалюте
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РИА Новости

Белоруссия приняла стратегию повышения доверия к нацвалюте

18:03 04.01.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские рубли
Белорусские рубли
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Совет министров и Национальный банк Белоруссии своим совместным постановлением утвердили стратегию повышения доверия к национальной валюте, рассчитанную до 2035 года, сообщила в субботу пресс-служба белорусского правительства.

"Стратегия направлена на формирование комплекса последовательных взаимосвязанных мер, способствующих повышению доверия населения и организаций к национальной валюте", — отмечается в сообщении.

В сообщении говорится, что ключевым вкладом денежно-кредитной политики в обеспечение устойчивого экономического роста будет являться обеспечение ценовой стабильности в стране. К 2021 году планируется полностью реализовать меры по переходу на режим инфляционного таргетирования.

"В ближайшие два-три года активизируется работа по существенному снижению уровня монополизма в экономике, будут полностью исключены региональные ограничения по движению товаров (услуг) внутри страны", — отмечается в сообщении.

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Кроме того, продолжится работа по повышению устойчивости государственного долга, который преимущественно сформирован валютными обязательствами (около 97%). Предполагается реализовать стратегию по его ежегодному снижению за счет ограничения как связанных, так и несвязанных государственных заимствований. Ежегодный объем последних не будет превышать 75% от годовой потребности в погашении госдолга.
По данным пресс-службы, с 2020 года на постоянной основе будет осуществляться эмиссия государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, с различными сроками обращения для различных категорий инвесторов. В реальном секторе экономики будут реализованы меры по оздоровлению госорганизаций, планируется обеспечить своевременный вывод экономически несостоятельных организаций с рынка и передачу их активов более эффективным рыночным субъектам.
"Для полного восстановления белорусским рублем функций средства сбережения и меры стоимости будет проводиться активная политика по ограничению функционала иностранной валюты на территории Беларуси", - говорится в сообщении. Все ставки налогов, арендной платы и тарифов госорганизаций будут устанавливаться в белорусских рублях. В правила коммуникаций госорганов будет внедрен принцип, в соответствии с которым при оценке объемов денежных средств, связанных с экономикой Белоруссии, суммы будут указываться в белорусских рублях.
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