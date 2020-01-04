Глава Якутии поздравил семьи, в которых 1 января родились малыши

"Новый 2020 Год подарил нам первых малышей! 1 января у нас в Якутии появились на свет 30 детей, 16 девочек и 14 мальчиков. Первый ребенок нового года родилась в 00.55 - девочка 3960 граммов, рост 53 сантиметров", - рассказал Николаев.