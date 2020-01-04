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Глава Якутии поздравил семьи, в которых 1 января родились малыши
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РИА Новости

Глава Якутии поздравил семьи, в которых 1 января родились малыши

12:00 04.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 4 янв - РИА Новости. Тридцать малышей родились в Якутии в первый день нового года, сообщил глава региона Айсен Николаев на личной странице в Instagram.
"Новый 2020 Год подарил нам первых малышей! 1 января у нас в Якутии появились на свет 30 детей, 16 девочек и 14 мальчиков. Первый ребенок нового года родилась в 00.55  - девочка 3960 граммов, рост 53 сантиметров", - рассказал Николаев.
Глава региона поздравил родителей и близких с "двойным праздником".
"Желаю малышам и родителям крепкого здоровья и счастья! Хочу выразить слова благодарности медицинскому персоналу за их каждодневный труд и преданность призванию!" - добавил он.
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Айсен НиколаевЯкутияОбщество
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