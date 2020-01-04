Сотрудники московского метро помогут пассажирам МЦД в Рождество

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Дежурные сотрудники метро в Дежурные сотрудники метро в Рождество помогут пассажирам московских центральных диаметров с выбором маршрута, расскажут о тарифах и правилах валидации, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"В Рождество, в утренние и вечерние часы пик сотрудники московского метрополитена будут дежурить на 16 станциях МЦД . Каждый из них готов помочь пассажирам диаметров и рассказать о тарифных зонах, стоимости проезда и способах оплаты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, при необходимости, дежурный подскажет путь к платформам и объяснит правила валидации карты "Тройка" на вход и выход.

"Помимо этого, сотрудники метрополитена помогут составить оптимальный маршрут, который позволит сэкономить время поездки", – сообщает департамент транспорта.

В сообщении также отмечается, что в Рождество сотрудники метрополитена будут дежурить на станциях Одинцово, Фили, Беговая, Белорусская, Савеловская, Окружная, Долгопрудная, Лобня, Нахабино, Тушинская, Рижская, Каланчевская, Курская, Текстильщики, Царицыно и Подольск.