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Сотрудники московского метро помогут пассажирам МЦД в Рождество
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РИА Новости

Сотрудники московского метро помогут пассажирам МЦД в Рождество

11:43 04.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Дежурные сотрудники метро в Рождество помогут пассажирам московских центральных диаметров с выбором маршрута, расскажут о тарифах и правилах валидации, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"В Рождество, в утренние и вечерние часы пик сотрудники московского метрополитена будут дежурить на 16 станциях МЦД. Каждый из них готов помочь пассажирам диаметров и рассказать о тарифных зонах, стоимости проезда и способах оплаты", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что, при необходимости, дежурный подскажет путь к платформам и объяснит правила валидации карты "Тройка" на вход и выход.
"Помимо этого, сотрудники метрополитена помогут составить оптимальный маршрут, который позволит сэкономить время поездки", – сообщает департамент транспорта.
В сообщении также отмечается, что в Рождество сотрудники метрополитена будут дежурить на станциях Одинцово, Фили, Беговая, Белорусская, Савеловская, Окружная, Долгопрудная, Лобня, Нахабино, Тушинская, Рижская, Каланчевская, Курская, Текстильщики, Царицыно и Подольск.
Узнать дежурных по станции можно по ярко-красным жилетам с логотипом МЦД, а также красным повязкам на рукавах. Они будут располагаться у входов на станции или в зоне турникетов.
Пассажирка на станции Савеловская Большой кольцевой линии
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Московские центральные диаметры (МЦД)Рождество ХристовоМоскваМосковский метрополитенОбщество
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