Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T09:08+0300
https://ria.ru/20200104/1563104599.html
В ЛНР восемь суток не фиксировали обстрелов со стороны ВСУ
https://cdn25.img.ria.ru/images/151967/30/1519673011_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_cf7bd0233e9bfa679641fe44ccb364b5.jpg
РИА Новости

В ЛНР восемь суток не фиксировали обстрелов со стороны ВСУ

09:08 04.01.2020
1555
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Украинские силовики в течение восьми суток не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 27 декабря украинские силовики не нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
2 января, 15:54
В ЛНР заявили о попытке ВСУ списать на ополченцев небоевые потери
"За 3 января 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
1911010
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ сбитый Народной милицией ЛНР недалеко от Луганска. 3 января 2020
В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник ВСУ недалеко от Луганска
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
В ДНР рассказали о небоевых потерях ВСУ в Донбассе
Сотрудник военной комендатуры ДНР
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Украинские военные
Украинские силовики хотят обострить ситуацию в Донбассе, заявили в ДНР
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Большинству переданных Киеву пленных оказалось некуда идти
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
ДНР окажет финансовую помощь освобожденным в ходе обмена пленными
Чирлидеры команды Dallas Cowboys выступают в новогодних костюмах
Расскажи, Снегурочка, где была: такие разные новогодние образы
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили, что непричастны к ранению украинского силовика
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
МИД Китая призвал не препятствовать диалогу по Корейскому полуострову
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками в районе поселка Широкино
В ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Газодобывающее предприятие на Украине
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В "Нафтогазе" рассказали о судьбе исков к "Газпрому" после соглашения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния