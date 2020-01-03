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В Белоруссии завели дело после нападения на милиционеров в Новый год
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РИА Новости

В Белоруссии завели дело после нападения на милиционеров в Новый год

12:49 03.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
© Sputnik
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
МИНСК, 3 янв – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил дело после того, как 18-летний юноша бросил две бутылки с горюче-смазочной жидкостью на территорию Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД (Витебская область) и ранил ножом милиционеров, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Утром 1 января пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что ночью в Витебской области при задержании 18-летний молодой человек нанес милиционерам ножевые ранения. Местные СМИ позже сообщили, что накануне происшествия молодой человек распространил в соцсетях обращение о планах нападения на отделение милиции и "манифест", в котором излагал свои радикальные взгляды на государственное устройство.
"Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 14, а также статье 362 (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса в отношении 18-летнего юноши", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, "следствием установлено, что он утром 1 января 2020 года, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушал общественный порядок вблизи Верхнедвинского отделения департамента охраны МВД". "Дежуривший в отделении сотрудник немедленно передал информацию об этом ближайшему наряду милиции. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление и причинил ножевые ранения двум сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на вызов", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
1 января, 18:25
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По данным пресс-службы, "следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, где были обнаружены две стеклянные емкости с жидкостью, имеющей запах горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения". В отношении задержанного назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
"Сотрудникам милиции оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. С подозреваемым в настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.
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