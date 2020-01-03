Эксперт оценил место России в рейтинге стран с лучшей морской пехотой

По его словам, в отличие от США у российской морской пехоты есть большой победный боевой опыт.
Литовкин также напомнил о 61-й отдельной бригаде морской пехоты, дислоцирующейся в поселке Спутник на Кольском полуострове.
"Это люди, которые тренируются в суровых арктических условиях, в которых американцы не тренируются. Поэтому наша морская пехота действительно подготовлена на очень высоком уровне", — отметил эксперт.
Ранее американский журнал The National Interest опубликовал рейтинг стран с самой лучшей морской пехотой. Список возглавил американский Корпус морской пехоты, Россия заняла в нем вторую строчку. В пятерку также вошли Великобритания, Южная Корея и Китай.
27 ноября 2019, 08:00"Их ненавидели и боялись": малоизвестные операции русских морпехов