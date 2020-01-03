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Эксперт оценил место России в рейтинге стран с лучшей морской пехотой
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РИА Новости

Эксперт оценил место России в рейтинге стран с лучшей морской пехотой

12:21 03.01.2020 (обновлено: 14:58 03.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВысадка подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота с борта десантного катера
Высадка подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота с борта десантного катера
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американцы за счет России поднимают авторитет своих морских пехотинцев, заявил RT военный эксперт Виктор Литовкин.
По его словам, в отличие от США у российской морской пехоты есть большой победный боевой опыт.
Литовкин также напомнил о 61-й отдельной бригаде морской пехоты, дислоцирующейся в поселке Спутник на Кольском полуострове.
"Это люди, которые тренируются в суровых арктических условиях, в которых американцы не тренируются. Поэтому наша морская пехота действительно подготовлена на очень высоком уровне", — отметил эксперт.
Ранее американский журнал The National Interest опубликовал рейтинг стран с самой лучшей морской пехотой. Список возглавил американский Корпус морской пехоты, Россия заняла в нем вторую строчку. В пятерку также вошли Великобритания, Южная Корея и Китай.
Показательные выступления морской пехоты
27 ноября 2019, 08:00
"Их ненавидели и боялись": малоизвестные операции русских морпехов
2804023518
Обсудить 28
РоссияСШАВМФ РФВ мире
Популярные комментарии
" в отличие от США, у российской морской пехоты есть большой победный боевой опыт." - что с ним? То есть это российские морпехи брали Панаму и участвовали в Иракской войне? Ну надо же, как извилины иногда заплетаются у некоторых...
3 января, 14:01
АКАлександр Коротких
13101273
Наши на 1-м месте!
3 января, 12:38
bbogembaeva2013
7520014
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