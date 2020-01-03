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В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
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РИА Новости

В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок

00:25 03.01.2020
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© AP Photo / Emilio MorenattiПолицейские в Испании
Полицейские в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
Полицейские в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 3 янв – РИА Новости. Испанская полиция задержала в четверг трех афганцев, которые подозреваются в изнасиловании американок в новогоднюю ночь в испанском городе Мурсия.
Задержанным от 20 до 25 лет, в Испании они проходили профессиональное обучение, передает агентство Efe со ссылкой на источники в представительстве испанского правительства в Мурсии и полиции.
Подозреваемые познакомились с тремя сестрами, приехавшими из США, в одном из местных баров. После этого компания отправилась в квартиру к девушкам, где, по заявлению жертв, произошло изнасилование двух из них и попытка изнасилования третьей. Две девушки получили травмы, отбиваясь от насильников.
Полиция ищет свидетелей в районе, где расположен бар, и отсматривает записи камер видеонаблюдения.
Одна из пострадавших училась в Мурсии, две другие сестры, живущие в штате Огайо, приехали ее навестить.
Как сообщает испанское телевидение TVE, американки собираются уехать из Испании, дело об изнасиловании будут вести их юристы.
Автомобиль испанской полиции
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АфганистанСШАИспанияВ мире
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