В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок

Подозреваемые познакомились с тремя сестрами, приехавшими из США, в одном из местных баров. После этого компания отправилась в квартиру к девушкам, где, по заявлению жертв, произошло изнасилование двух из них и попытка изнасилования третьей. Две девушки получили травмы, отбиваясь от насильников.