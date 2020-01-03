Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T00:18+0300
https://ria.ru/20200103/1563082301.html
В Алжире освободили почти 80 оппозиционеров
https://cdn23.img.ria.ru/images/16759/35/167593547_0:0:2023:1138_1036x0_80_0_0_926c2cd85d0f88406eb99a2e4542eefe.jpg
РИА Новости

В Алжире освободили почти 80 оппозиционеров

00:18 03.01.2020
70
© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир
© РИА Новости / Первенцев
Перейти в фотобанк
КАИР, 3 янв - РИА Новости. Власти Алжира за последние дни выпустили из-под ареста почти 80 активистов, участвовавших в массовых акциях протеста в 2019 году, сообщает местное издание TSA.
По его данным, среди освобожденных значится видный оппозиционный деятель Лахдар Бурега, который провел за решеткой последние полгода.
Освобождение активистов прошло вскоре после избрания президентом страны Абдельмаджида Теббуна, который заявил, что нацелен на диалог с оппозицией, требовавшей отставки всех представителей режима Абдельазиза Бутефлики.
Алжир около года переживает период нестабильности. В результате мощных народных протестов, продолжавшихся с начала 2019 года, находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. На фоне не утихавших народных протестов с требованием ухода из власти всех представителей бывшего правившего режима, выборы нового президента пришлось перенести. Они состоялись только 12 декабря, победу одержал Теббун.
Кандидат в президенты Алжира Абдельмаджид Табун
19 декабря 2019, 13:09
Новый глава Алжира принес президентскую присягу
000001
Обсудить 0
Алжир (республика)В мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп собрал в четвертом квартале $46 млн пожертвований избирателей
Вид на город Алжир
В Алжире сформировали новое правительство
Полиция Нидерландов
В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами, пишут СМИ
Президент Чили Себастьян Пиньера
Коммунистическая партия Чили намерена пожаловаться на президента в МУС
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Ситуация на Украине
На Украине назначили руководителя по расследованиям дел "евромайдана"
Исполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии (PSOE) выступает у штаба партии в Мадриде
Санчеса хотят утвердить премьером Испании уже 7 января
Антена радара
Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек
Военно-транспортный самолёт Ан-12
Власти Судана подтвердили гибель 11 человек в авиакатастрофе Ан-12
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Коалиция признала вину в гибели 1359 мирных жителей в Сирии и Ираке
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
В Астрахани на месте пожара в жилом доме нашли тела еще двух погибших
Военно-транспортный самолёт Ан-12
В Судане разбился самолет Ан-12
Турецкие военные
Политолог прокомментировал детали турецкой военной помощи Ливии
Военно-транспортный самолёт Ан-12
Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек
Мадрид, Испания
Испанские социалисты согласились на переговоры по Каталонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
Лента новостейМолния