В Алжире освободили почти 80 оппозиционеров

По его данным, среди освобожденных значится видный оппозиционный деятель Лахдар Бурега, который провел за решеткой последние полгода.
Освобождение активистов прошло вскоре после избрания президентом страны Абдельмаджида Теббуна, который заявил, что нацелен на диалог с оппозицией, требовавшей отставки всех представителей режима Абдельазиза Бутефлики.
Алжир около года переживает период нестабильности. В результате мощных народных протестов, продолжавшихся с начала 2019 года, находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. На фоне не утихавших народных протестов с требованием ухода из власти всех представителей бывшего правившего режима, выборы нового президента пришлось перенести. Они состоялись только 12 декабря, победу одержал Теббун.
19 декабря 2019, 13:09Новый глава Алжира принес президентскую присягу