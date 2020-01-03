В Алжире освободили почти 80 оппозиционеров

Освобождение активистов прошло вскоре после избрания президентом страны Абдельмаджида Теббуна, который заявил, что нацелен на диалог с оппозицией, требовавшей отставки всех представителей режима Абдельазиза Бутефлики.

Алжир около года переживает период нестабильности. В результате мощных народных протестов, продолжавшихся с начала 2019 года, находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. На фоне не утихавших народных протестов с требованием ухода из власти всех представителей бывшего правившего режима, выборы нового президента пришлось перенести. Они состоялись только 12 декабря, победу одержал Теббун.