Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде 1 января в Москве и Московской области.
"В течение дня метеорологические условия будут определяться влиянием промежуточного гребня антициклона, поэтому ожидается облачная, днем с прояснениями погода", — сказал синоптик на видео, опубликованном на его странице в инстаграме.
В Москве похолодает до минус двух — минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
При этом атмосферное давление будет расти и вернется к нормальным показателям до 745 миллиметров ртутного столба, добавил Тишковец.
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