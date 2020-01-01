Наступивший год станет для Крыма успешным, уверен глава парламента

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что 2020 год станет для Крыма успешным, в том числе за счет реализации ряда важных социальных проектов.
"Этот год обречен на успех и позитив. Будет построено множество социальных и инфраструктурных проектов, имеющих колоссальное значение. Это детские садики, дороги, больницы. Предстоит выполнить множество дел", - сказал Константинов.
По его словам, демонстрирует уверенный рост крымская экономика, развивается туристическая отрасль и сельское хозяйство.
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