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Наступивший год станет для Крыма успешным, уверен глава парламента
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РИА Новости

Наступивший год станет для Крыма успешным, уверен глава парламента

10:37 01.01.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкВладимир Константинов
Владимир Константинов
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что 2020 год станет для Крыма успешным, в том числе за счет реализации ряда важных социальных проектов.
"Этот год обречен на успех и позитив. Будет построено множество социальных и инфраструктурных проектов, имеющих колоссальное значение. Это детские садики, дороги, больницы. Предстоит выполнить множество дел", - сказал Константинов.
По его словам, демонстрирует уверенный рост крымская экономика, развивается туристическая отрасль и сельское хозяйство.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
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Владимир КонстантиновКрымЭкономика
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