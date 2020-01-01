Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили пленум ЦК партии КНДР

СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Спецпредставители Южной Кореи и США по Северной Корее обсудили по телефону результаты пленума центрального комитета Трудовой партии КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в МИД РК.
Спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун в среду провел телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом. Они обменялись мнениями по поводу заявления лидера КНДР Ким Чен Ына по итогам пленума центрального комитета ТПК.
Ким Чен Ын в числе прочего заявил, что будет продолжать разработку стратегического оружия и что КНДР не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимает никаких ответных мер.
По данным агентства, Ли До Хун также может посетить Вашингтон в середине января, чтобы еще раз обсудить с Биганом обстановку на Корейском полуострове и возобновление переговоров США-КНДР.
Пятый пленум ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел с 28 по 31 декабря под председательством Ким Чен Ына, который выступал на заседаниях с многочасовыми докладами о строительстве государства и партии, развитии экономики и вооруженных сил. Также обсуждались всевозможные вопросы государственного управления, включая приведение в порядок экономики страны, развитие сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения, увеличение объема и качества производства, а также "охрану экологической среды и принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий".