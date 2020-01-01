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Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили пленум ЦК партии КНДР
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РИА Новости

Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили пленум ЦК партии КНДР

10:28 01.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Спецпредставители Южной Кореи и США по Северной Корее обсудили по телефону результаты пленума центрального комитета Трудовой партии КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в МИД РК.
Спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун в среду провел телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом. Они обменялись мнениями по поводу заявления лидера КНДР Ким Чен Ына по итогам пленума центрального комитета ТПК.
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Ким Чен Ын в числе прочего заявил, что будет продолжать разработку стратегического оружия и что КНДР не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимает никаких ответных мер.
По данным агентства, Ли До Хун также может посетить Вашингтон в середине января, чтобы еще раз обсудить с Биганом обстановку на Корейском полуострове и возобновление переговоров США-КНДР.
Пятый пленум ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел с 28 по 31 декабря под председательством Ким Чен Ына, который выступал на заседаниях с многочасовыми докладами о строительстве государства и партии, развитии экономики и вооруженных сил. Также обсуждались всевозможные вопросы государственного управления, включая приведение в порядок экономики страны, развитие сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения, увеличение объема и качества производства, а также "охрану экологической среды и принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий".
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Стивен БиганКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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