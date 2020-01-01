Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили пленум ЦК партии КНДР

Спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун в среду провел телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом. Они обменялись мнениями по поводу заявления лидера КНДР Ким Чен Ына по итогам пленума центрального комитета ТПК.

Ким Чен Ын в числе прочего заявил, что будет продолжать разработку стратегического оружия и что КНДР не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимает никаких ответных мер.

По данным агентства, Ли До Хун также может посетить Вашингтон в середине января, чтобы еще раз обсудить с Биганом обстановку на Корейском полуострове и возобновление переговоров США-КНДР.