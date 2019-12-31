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Моралес осудил высылку дипломатов Испании и Мексики из Боливии
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РИА Новости

Моралес осудил высылку дипломатов Испании и Мексики из Боливии

20:00 31.12.2019 (обновлено: 20:01 31.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Эво Моралес. Архивное фото
ЛИМА, 31 дек - РИА Новости. Высылка дипломатов Испании и Мексики из Боливии - это презрение к международному праву, считает экс-президент страны Эво Моралес.
"Правительство по факту в знак презрения международного права высылает посла Мексики и испанских дипломатов, разрывает отношения с Венесуэлой и задаёт вопросы Аргентине. Авторы госпереворота добиваются легитимности, но лишь применяют насилие против братских стран", - написал он в Twitter.
Ранее персонами нон грата в Боливии были объявлены посол Мексики и дипломаты Испании, участвовавшие в инциденте у резиденции посла - им дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Испания в ответ немедленно объявила нежелательным нахождение на своей территории трёх боливийских дипломатов.
Полиция Боливии 27 декабря не пустила в резиденцию посла людей, сопровождавших временных поверенных в экономических и консульских делах посольства Испании, которые скрывали свои лица и пытались, по заявлению МИД, "тайным путем проникнуть в посольство".
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Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо заявил, что испанские дипломаты, которые участвовали в попытке тайного проникновения на территорию резиденции посла Мексики, оскорбили Боливию и должны покинуть страну. Он также обвинил дипломатов Испании в намерении вывезти обвиняемых в подстрекательстве к мятежу и терроризме министров правительства экс-президента Эво Моралеса, запросивших политическое убежище и временно размещенных в резиденции посла.
МИД Испании объяснил присутствие дипломатов в посольстве Мексики визитом вежливости и отверг намерения вывезти кого-либо из резиденции посла. По информации испанских СМИ, под масками прятали лица телохранители посольства, состоящие в особой оперативной группе Национальной полиции.
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Ситуация вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе, где в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства Моралеса, продолжает оставаться напряженной, несмотря на заверения властей Боливии в уважении неприкосновенности дипломатов и имущества Мексики. По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Моралеса, которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты через 11 дней после решения о предоставлении убежища.
МИД Мексики неоднократно выражал глубокую обеспокоенность "избыточным присутствием" сотрудников спецслужб в районе своего посольства в Боливии и заявил, что речь идет о нарушении Венской конвенции, сообщалось о воспрепятствовании проезду и попытках досмотра дипломатического транспорта.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесВенесуэлаМексикаИспанияВ мире
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