Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T13:37+0300
https://ria.ru/20191231/1563046528.html
Путин и Зеленский обсудили обмен пленными между Киевом и Донбассом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156301/33/1563013342_0:0:3386:1904_1036x0_80_0_0_0ce884023cbb3f5c146b0af45c2c6a50.jpg
РИА Новости

Путин и Зеленский обсудили обмен пленными между Киевом и Донбассом

13:37 31.12.2019
366
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора акцентировали необходимость продолжения реализации минского "Комплекса мер" сторонами внутриукраинского конфликта, сообщает пресс-служба российского лидера.

"Дана позитивная оценка проведённому 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении.

Обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
1 из 12

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР, на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
2 из 12

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
3 из 12

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
4 из 12

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
5 из 12

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
6 из 12

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
7 из 12

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

Родные встречают пленных, возвращенных украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
8 из 12

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
9 из 12

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
10 из 12

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

 Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР
11 из 12

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
12 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 12

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 12

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 12

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 12

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

© РИА Новости / Валерий Мельников
6 из 12

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 12

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 12

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 12

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

© РИА Новости / Валерий Мельников
12 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Констатировано, что это идет в русле договорённостей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, а также способствует укреплению взаимного доверия.
"Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского "Комплекса мер" сторонами внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
801008
Обсудить 1
Обмен пленными в ДонбассеМинские соглашенияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияВ мире
Рекомендуем
Газодобывающее предприятие на Украине
Путин и Зеленский обсудили итоги переговоров по транзиту газа
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Кордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где произошли столкновения оппозиции и сотрудников милиции
Экс-бойцы "Беркута" рассказали, кто виновен в гибели людей на Майдане
Пресс-центр Sputnik Эстония
В СЖР прокомментировали ситуацию с преследованием Sputnik Эстония
Рабочие на газоизмерительной станции
Германия приветствует соглашение России и Украины о транзите газа
Строительство трубопровода Северный поток - 2
"Северный поток — 2" хоть с опозданием, но запустят, заявил Песков
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Алексей Гончарук
Премьер Украины прокомментировал подписание контракта о транзите газа
Московский Кремль
В Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу
Американский сенатор от Флориды Марко Рубио
Сенатор Рубио обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке
Протестующие подожгли стену посольства США в Багдаде в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019
Протестующие в Багдаде подожгли вход в посольство США в Ираке
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа
Объект газотранспортной системы Украины
"Нафтогаз" назвал условие начала переговоров о закупках газа у России
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 29 декабря 2018
Путин и Лукашенко обсудили поставки российской нефти в Белоруссию
Автомобиль полиции Майами
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
Лента новостейМолния