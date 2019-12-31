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Во вторник завершается осенний призыв в армию
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РИА Новости

Во вторник завершается осенний призыв в армию

00:16 31.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСолдаты-срочники
Солдаты-срочники
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В России во вторник завершается осенний призыв в армию, вооруженные силы должны пополнить около 132 тысяч человек.
Призыв начался 1 октября и продлился по 31 декабря 2019 года.
Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявлял, что "в соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежит более 132 тысяч человек". Он добавил, что "призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ".
По его словам, ряд категорий граждан, например педагоги, в эту призывную кампанию в армию не попадают. Также послабления были сделаны для молодых людей из Иркутской области, чьи дома пострадали от наводнения.
В ходе весеннего призыва в 2019 году было призвано 135 тысяч человек.
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Генштаб ВС РоссииВооруженные силы РФРоссияБезопасность
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