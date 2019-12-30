Глава Ингушетии исполнил четыре детских мечты с "Елки желаний"

"Калиматов в преддверии Нового года встретился с детьми, чьи письма к Деду Морозу он снял перед Госсоветом с "Елки желаний", установленной в Кремле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семилетний Сайфуллах отправил письмо с просьбой о цифровом фотоаппарате. В беседе с главой республики мальчик рассказал, что мечтает снимать праздники и радость людей и достичь в этом профессионального уровня.

"Вручая подарок, Калиматов выразил уверенность в том, что юный фотохудожник добьется своей цели и в будущем, благодаря своему увлечению, получит широкую известность", - подчеркивает пресс-служба.

Сбылась и мечта маленькой Айны об интерактивной кукле-младенце в натуральную величину, которая развивает в девочках заботливость и ответственность. А 13-летний Мохаммад и 11-летняя Ясмина получили в подарок ноутбук и планшет.

"В завершение встречи глава Ингушетии провел для детей экскурсию по своей резиденции", - уточняет пресс-служба.