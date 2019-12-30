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2019-12-30T20:35+0300
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Глава Ингушетии исполнил четыре детских мечты с "Елки желаний"
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РИА Новости

Глава Ингушетии исполнил четыре детских мечты с "Елки желаний"

20:34 30.12.2019 (обновлено: 20:35 30.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 дек - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов исполнил новогодние мечты четырех детей с "Елки желаний" в Кремле, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Калиматов в преддверии Нового года встретился с детьми, чьи письма к Деду Морозу он снял перед Госсоветом с "Елки желаний", установленной в Кремле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семилетний Сайфуллах отправил письмо с просьбой о цифровом фотоаппарате. В беседе с главой республики мальчик рассказал, что мечтает снимать праздники и радость людей и достичь в этом профессионального уровня.
"Вручая подарок, Калиматов выразил уверенность в том, что юный фотохудожник добьется своей цели и в будущем, благодаря своему увлечению, получит широкую известность", - подчеркивает пресс-служба.
Сбылась и мечта маленькой Айны об интерактивной кукле-младенце в натуральную величину, которая развивает в девочках заботливость и ответственность. А 13-летний Мохаммад и 11-летняя Ясмина получили в подарок ноутбук и планшет.
"В завершение встречи глава Ингушетии провел для детей экскурсию по своей резиденции", - уточняет пресс-служба.
"Елка желаний" - благотворительная акция в рамках всероссийского проекта "Мечтай со мной", призванная исполнить мечты тяжело больных детей и детей в трудной жизненной ситуации.
Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщается с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции Елка желаний приехал в Красную Поляну. 23 декабря 2019
23 декабря, 16:53Новый год—2020
Путин пообщался с мальчиком, попавшим в Сочи благодаря "Елке желаний"
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Новый год—2020Елка желанийМахмуд-Али КалиматовИнгушетияОбщество
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