Глава Ингушетии исполнил четыре детских мечты с "Елки желаний"

НАЛЬЧИК, 30 дек - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов исполнил новогодние мечты четырех детей с "Елки желаний" в Кремле, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Калиматов в преддверии Нового года встретился с детьми, чьи письма к Деду Морозу он снял перед Госсоветом с "Елки желаний", установленной в Кремле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семилетний Сайфуллах отправил письмо с просьбой о цифровом фотоаппарате. В беседе с главой республики мальчик рассказал, что мечтает снимать праздники и радость людей и достичь в этом профессионального уровня.
"Вручая подарок, Калиматов выразил уверенность в том, что юный фотохудожник добьется своей цели и в будущем, благодаря своему увлечению, получит широкую известность", - подчеркивает пресс-служба.
Сбылась и мечта маленькой Айны об интерактивной кукле-младенце в натуральную величину, которая развивает в девочках заботливость и ответственность. А 13-летний Мохаммад и 11-летняя Ясмина получили в подарок ноутбук и планшет.
"В завершение встречи глава Ингушетии провел для детей экскурсию по своей резиденции", - уточняет пресс-служба.
"Елка желаний" - благотворительная акция в рамках всероссийского проекта "Мечтай со мной", призванная исполнить мечты тяжело больных детей и детей в трудной жизненной ситуации.