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Жителя Чечни будут судить за похищение и вымогательство
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РИА Новости

Жителя Чечни будут судить за похищение и вымогательство

16:26 30.12.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Житель Чечни предстанет перед судом за похищение мужчины в Краснодаре и вымогательство у него 37 миллионов рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.
"Прокуратурой Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Чечня, обвиняемого в похищении человека с целью вымогательства имущества", - отмечается в релизе.
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По версии следствия, в ноябре 2018 года Зелимхан Мерзоев совместно с младшим братом, двумя мужчинами, уголовное дело в отношении которых уже рассматривается судом, а также двумя гражданами, объявленными в международный розыск, "с применением насилия совершили похищение из квартиры фитнес-тренера" в Краснодаре. Сообщается, что они вымогали у него 37 миллионов рублей, которые фитнес-тренер якобы был должен одному из похитителей по заочному судебному решению Кировского районного суда Иркутска (впоследствии решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение).
Кроме этого, Мерзоев обвиняется в приобретении, хранении и перевозке в целях использования поддельного водительского удостоверения. Вину мужчина не признал, а во время предварительного следствия он скрылся, но был задержан и заключён под стражу. По данным прокуратуры, в случае, если вина мужчины будет доказана, то за совершение наиболее тяжкого из преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Чеченская республикаКраснодарПроисшествия
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