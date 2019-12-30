Жителя Чечни будут судить за похищение и вымогательство

По версии следствия, в ноябре 2018 года Зелимхан Мерзоев совместно с младшим братом, двумя мужчинами, уголовное дело в отношении которых уже рассматривается судом, а также двумя гражданами, объявленными в международный розыск, "с применением насилия совершили похищение из квартиры фитнес-тренера" в Краснодаре. Сообщается, что они вымогали у него 37 миллионов рублей, которые фитнес-тренер якобы был должен одному из похитителей по заочному судебному решению Кировского районного суда Иркутска (впоследствии решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение).

Кроме этого, Мерзоев обвиняется в приобретении, хранении и перевозке в целях использования поддельного водительского удостоверения. Вину мужчина не признал, а во время предварительного следствия он скрылся, но был задержан и заключён под стражу. По данным прокуратуры, в случае, если вина мужчины будет доказана, то за совершение наиболее тяжкого из преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы.