В Сочи сотрудник горнолыжного курорта попал под лавину, спасая гостей

Отдыхающий катается на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны

СОЧИ, 30 дек — РИА Новости. Спасатель курорта "Красная Поляна" в Сочи попал под лавину, выехав на помощь туристам, катавшимся вне трасс, сообщил РИА Новости представитель курорта.

По информации курорта, в воскресенье в спасательную службу поступило сообщение о том, что несколько человек уехали на закрытый для катания из-за угрозы схода лавин склон и выехали на территорию национального парка. При этом они не могли самостоятельно выбраться на трассы. Им на помощь выехал спасатель.

"Когда спасатель оказался на склоне по пути к райдерам, сошла лавина, и он под нее попал. Его вытащили и эвакуировали на вертолете. Теперь он находится в больнице", — пояснил представитель курорта. Он добавил, что туристы при этом сами спустились со склона, с ними все хорошо.

"Трассы курорта не пострадали. Наши лавинщики провели все работы по обеспечению безопасности трасс", — подчеркнул он.

В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России подтвердили, что в воскресенье был получен вызов о необходимости эвакуации сотрудника горного курорта, попавшего под лавину, со склона хребта Аибга.