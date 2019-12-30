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Туризм
2019-12-30T21:17+0300
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В Сочи сотрудник горнолыжного курорта попал под лавину, спасая гостей
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РИА Новости

В Сочи сотрудник горнолыжного курорта попал под лавину, спасая гостей

21:17 30.12.2019
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающий катается на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Отдыхающий катается на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 30 дек — РИА Новости. Спасатель курорта "Красная Поляна" в Сочи попал под лавину, выехав на помощь туристам, катавшимся вне трасс, сообщил РИА Новости представитель курорта.
По информации курорта, в воскресенье в спасательную службу поступило сообщение о том, что несколько человек уехали на закрытый для катания из-за угрозы схода лавин склон и выехали на территорию национального парка. При этом они не могли самостоятельно выбраться на трассы. Им на помощь выехал спасатель.
"Когда спасатель оказался на склоне по пути к райдерам, сошла лавина, и он под нее попал. Его вытащили и эвакуировали на вертолете. Теперь он находится в больнице", — пояснил представитель курорта. Он добавил, что туристы при этом сами спустились со склона, с ними все хорошо.
"Трассы курорта не пострадали. Наши лавинщики провели все работы по обеспечению безопасности трасс", — подчеркнул он.
В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России подтвердили, что в воскресенье был получен вызов о необходимости эвакуации сотрудника горного курорта, попавшего под лавину, со склона хребта Аибга.
"Сошла лавина, и один из сотрудников курорта под нее попал. Его быстро откопали. У него перелом бедра. Был вызван вертолет, спасатели подняли его на борт и передали медикам уже в Сочи", — сообщили РИА Новости в пресс-службе спасательной службы.
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