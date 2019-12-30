В Сочи сотрудник горнолыжного курорта попал под лавину, спасая гостей

СОЧИ, 30 дек — РИА Новости. Спасатель курорта "Красная Поляна" в Сочи попал под лавину, выехав на помощь туристам, катавшимся вне трасс, сообщил РИА Новости представитель курорта.
По информации курорта, в воскресенье в спасательную службу поступило сообщение о том, что несколько человек уехали на закрытый для катания из-за угрозы схода лавин склон и выехали на территорию национального парка. При этом они не могли самостоятельно выбраться на трассы. Им на помощь выехал спасатель.
"Когда спасатель оказался на склоне по пути к райдерам, сошла лавина, и он под нее попал. Его вытащили и эвакуировали на вертолете. Теперь он находится в больнице", — пояснил представитель курорта. Он добавил, что туристы при этом сами спустились со склона, с ними все хорошо.
"Трассы курорта не пострадали. Наши лавинщики провели все работы по обеспечению безопасности трасс", — подчеркнул он.
В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России подтвердили, что в воскресенье был получен вызов о необходимости эвакуации сотрудника горного курорта, попавшего под лавину, со склона хребта Аибга.
"Сошла лавина, и один из сотрудников курорта под нее попал. Его быстро откопали. У него перелом бедра. Был вызван вертолет, спасатели подняли его на борт и передали медикам уже в Сочи", — сообщили РИА Новости в пресс-службе спасательной службы.