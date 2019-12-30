Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T15:22+0300
https://ria.ru/20191230/1563019676.html
Власти установили порядок ведения госреестра для автомобилей
https://cdn21.img.ria.ru/images/149907/22/1499072262_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_56e5b4a43d9a1596905c632f2244ebe7.jpg
РИА Новости

Власти установили порядок ведения госреестра для автомобилей

14:27 30.12.2019 (обновлено: 15:22 30.12.2019)
52
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобильные номера
Автомобильные номера
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Автомобильные номера. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ установило порядок ведения государственного реестра для автомобилей, необходимого в том числе для постановки новой машины на учет в автосалоне, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
"Цель создания государственного реестра – обеспечение государственного учёта транспортных средств, межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде, а также установление порядка получения данных заинтересованными лицами", - говорится в справке к документу.
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
16 декабря, 12:28
Opel вернулся на российский рынок
До этого в декабре кабмин РФ опубликовал постановление, согласно которому дилеры с нового года получат возможность предоставлять услугу постановки на учет новой машины прямо в автосалоне. По нему, дилеру для осуществления регистрационных действий нужно будет получить статус специализированной организации, документы, подтверждающие осмотр авто сотрудником салона, будут передаваться ГИБДД через портал госуслуг. Автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации (СТС) и номера на машину прямо в салоне, стоимость услуги ограничена ФАС на уровне не более 500 рублей.
"Регистрационные данные транспортных средств, зарегистрированных в Госавтоинспекции до дня вступления в силу подписанного постановления, будут внесены в состав сведений государственного реестра транспортных средств по состоянию на день вступления постановления в силу. Ведение государственного реестра транспортных средств будет осуществляться его оператором – МВД России с 1 января 2020 года", - отмечается в документе.
Посетитель в автосалоне
20 декабря, 03:30
Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января
МВД и Минкомсвязи в рамках постановления поручено в течение 6 месяцев с дня вступления постановления в силу обеспечить возможность получения гражданами сведений, содержащихся в госреестре транспортных средств, через личный кабинет на портале госуслуг.
В начале августа 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Постановление 1764 от 21 декабря 2019 года отменяет действие текущего порядка регистрации автомобилей, которое предусмотрено постановлением 938 "О госрегистрации автотранспортных средств". Новый порядок, согласно документу, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
26 декабря, 15:16
В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
220000
Обсудить 0
ГосавтоинспекцияСТС (телеканал)МВД РФВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Анна Попова
Ученые разработали препарат против хронического гепатита В
Сотрудник полиции
В Москве мужчина взорвал в подъезде гранату для страйкбола
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров оценил влияние нового закона о российском ПО на рынок
Выдача пенсии
Индексация пенсий с 1 января коснется 32 млн неработающих пенсионеров
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Путин уверен, что 2020 год поспособствует сближению России и Японии
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Ветераны войны и блокадники в Ленобласти получат выплаты к Дню Победы
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на январские каникулы
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Урале сотрудницу бара задержали из-за нападения на посетителя
Статуя Фемиды в суде
Суд в Тюмени признал банкротом Антипинский НПЗ
Вид на жилые дома с высотки на Кудринской площади в Москве
Москвичам пообещали во вторник самое низкое давление за неделю
Автомобиль полиции на Украине
УПЦ: под Винницей сторонники "новой церкви" избили священников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Лента новостейМолния