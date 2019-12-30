Власти установили порядок ведения госреестра для автомобилей

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ установило порядок ведения государственного реестра для автомобилей, необходимого в том числе для постановки новой машины на учет в автосалоне, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

"Цель создания государственного реестра – обеспечение государственного учёта транспортных средств, межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде, а также установление порядка получения данных заинтересованными лицами", - говорится в справке к документу.

До этого в декабре кабмин РФ опубликовал постановление, согласно которому дилеры с нового года получат возможность предоставлять услугу постановки на учет новой машины прямо в автосалоне. По нему, дилеру для осуществления регистрационных действий нужно будет получить статус специализированной организации, документы, подтверждающие осмотр авто сотрудником салона, будут передаваться ГИБДД через портал госуслуг. Автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации (СТС) и номера на машину прямо в салоне, стоимость услуги ограничена ФАС на уровне не более 500 рублей.

"Регистрационные данные транспортных средств, зарегистрированных в Госавтоинспекции до дня вступления в силу подписанного постановления, будут внесены в состав сведений государственного реестра транспортных средств по состоянию на день вступления постановления в силу. Ведение государственного реестра транспортных средств будет осуществляться его оператором – МВД России с 1 января 2020 года", - отмечается в документе.

МВД и Минкомсвязи в рамках постановления поручено в течение 6 месяцев с дня вступления постановления в силу обеспечить возможность получения гражданами сведений, содержащихся в госреестре транспортных средств, через личный кабинет на портале госуслуг.