Власти установили порядок ведения госреестра для автомобилей

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ установило порядок ведения государственного реестра для автомобилей, необходимого в том числе для постановки новой машины на учет в автосалоне, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
"Цель создания государственного реестра – обеспечение государственного учёта транспортных средств, межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде, а также установление порядка получения данных заинтересованными лицами", - говорится в справке к документу.
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До этого в декабре кабмин РФ опубликовал постановление, согласно которому дилеры с нового года получат возможность предоставлять услугу постановки на учет новой машины прямо в автосалоне. По нему, дилеру для осуществления регистрационных действий нужно будет получить статус специализированной организации, документы, подтверждающие осмотр авто сотрудником салона, будут передаваться ГИБДД через портал госуслуг. Автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации (СТС) и номера на машину прямо в салоне, стоимость услуги ограничена ФАС на уровне не более 500 рублей.
"Регистрационные данные транспортных средств, зарегистрированных в Госавтоинспекции до дня вступления в силу подписанного постановления, будут внесены в состав сведений государственного реестра транспортных средств по состоянию на день вступления постановления в силу. Ведение государственного реестра транспортных средств будет осуществляться его оператором – МВД России с 1 января 2020 года", - отмечается в документе.
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МВД и Минкомсвязи в рамках постановления поручено в течение 6 месяцев с дня вступления постановления в силу обеспечить возможность получения гражданами сведений, содержащихся в госреестре транспортных средств, через личный кабинет на портале госуслуг.
В начале августа 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Постановление 1764 от 21 декабря 2019 года отменяет действие текущего порядка регистрации автомобилей, которое предусмотрено постановлением 938 "О госрегистрации автотранспортных средств". Новый порядок, согласно документу, вступает в силу с 1 января 2020 года.
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