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Новый год—2020
2019-12-30T14:25+0300
https://ria.ru/20191230/1563019557.html
Губернатор Кузбасса исполнил мечты трех тяжелобольных детей
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РИА Новости

Губернатор Кузбасса исполнил мечты трех тяжелобольных детей

14:25 30.12.2019
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© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев присоединился к федеральному благотворительному проекту "Мечтай со мной", исполнив желания трех тяжелобольных детей, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В рамках федерального благотворительного проекта "Мечтай со мной" исполнены мечты трех тяжелобольных кузбасских детей. Сергей Цивилев принял участие в акции "Елка желаний", к которой присоединились члены Государственного совета в Кремле. Губернатор Кузбасса выбрал на елке открытки в форме шаров, на которых были написаны детские мечты", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в понедельник Дед Мороз вручил долгожданные подарки детям. Семилетний Кирилл Атнашкин из Кемеровского района получил телескоп, поскольку интересуется, звездами, планетами, космосом. Восьмилетняя жительница Кемерово Дарья Газизова получила поездку в Москву, а шестикласснику Алексею Гвоздеву Дед Мороз вручил планшет.
"Елка желаний" – это новогодняя акция Всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной". Среди участников акции – дети от 3 до 17 лет – сироты и оставшиеся без попечения родителей, граждане с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и старше 60 лет, дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также дети от 3 до 17 лет и пожилые люди старше 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Вчера, 08:51Новый год—2020
Глава Приамурья исполнил мечты участников кремлевской "Елки желаний"
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Новый год—2020Елка желанийСергей ЦивилевДед МорозКемеровская областьОбщество
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