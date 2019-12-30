Губернатор Кузбасса исполнил мечты трех тяжелобольных детей

"В рамках федерального благотворительного проекта "Мечтай со мной" исполнены мечты трех тяжелобольных кузбасских детей. Сергей Цивилев принял участие в акции "Елка желаний", к которой присоединились члены Государственного совета в Кремле. Губернатор Кузбасса выбрал на елке открытки в форме шаров, на которых были написаны детские мечты", – говорится в сообщении.