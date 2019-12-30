В Приамурье подозреваемого в вербовке террористов поместили под стражу

ХАБАРОВСК, 30 дек - РИА Новости. Житель Хабаровска, которого задержали по подозрению в вербовке в террористы, помещен под стражу, сообщает УФСБ России по Хабаровскому краю.
Ранее сообщалось, что хабаровчанин в этом году вступил в ряды международной террористической организации и должен был пропагандировать деятельность террористических организаций и заниматься вербовкой. По указанию своих "кураторов" он выкладывал в свободном доступе в социальных сетях видеоролики, призывающие оказывать финансовую помощь незаконным вооружённым формированиям, а также лично участвовать в их деятельности. В отношении него УФСБ возбудило два уголовных дела "участие в деятельности террористической организации" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
29 декабря, 22:12ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
"Подозреваемый задержан и помещён под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за эти преступления мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.