В Приамурье подозреваемого в вербовке террористов поместили под стражу

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

"Подозреваемый задержан и помещён под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за эти преступления мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.