Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T09:56+0300
https://ria.ru/20191230/1563005882.html
В Приамурье подозреваемого в вербовке террористов поместили под стражу
https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1036x0_80_0_0_aab00f1f160f26388145bd74754851d6.jpg
РИА Новости

В Приамурье подозреваемого в вербовке террористов поместили под стражу

09:56 30.12.2019
492
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 30 дек - РИА Новости. Житель Хабаровска, которого задержали по подозрению в вербовке в террористы, помещен под стражу, сообщает УФСБ России по Хабаровскому краю.
Ранее сообщалось, что хабаровчанин в этом году вступил в ряды международной террористической организации и должен был пропагандировать деятельность террористических организаций и заниматься вербовкой. По указанию своих "кураторов" он выкладывал в свободном доступе в социальных сетях видеоролики, призывающие оказывать финансовую помощь незаконным вооружённым формированиям, а также лично участвовать в их деятельности. В отношении него УФСБ возбудило два уголовных дела "участие в деятельности террористической организации" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
29 декабря, 22:12
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
"Подозреваемый задержан и помещён под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за эти преступления мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
1120000
Обсудить 1
ХабаровскПроисшествия
Рекомендуем
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Фейерверк
В Башкирии подросток получил ожоги, запуская фейерверк во дворе дома
Автобусы в Новосибирске
В Сибири отстранили от работы водителя и кондуктора, высадивших детей
Сотрудник полиции
В Хабаровске эвакуировали детсады из-за угроз минирования
Полиция
В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян об эвакуации на юго-востоке Австралии
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях
Кадр из фильма Холоп
Фильм "Холоп" возглавил российский прокат по итогам выходных
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 в небе
ОАК планирует производить более 200 самолетов в год
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Расстроенный ребенок сидит на полу
Минздрав проверит красноярский санаторий, где персонал унижал детей
Последствия прохождения тайфуна на Филиппинах
На Филиппинах число погибших из-за тайфуна "Урсула" возросло до 47
Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО Седьмая студия режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
Фигурантку дела "Седьмой студии" отказались судить в особом порядке
Врач проверяет капельницу
В Якутии число заболевших корью превысило 50 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
00:32В Париже запретили проводить протесты на Елисейских полях 31 декабря
Лента новостейМолния