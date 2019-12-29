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2019-12-29T17:18+0300
https://ria.ru/20191229/1562995876.html
Путин рассказал, как строили Крымский мост
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РИА Новости

Путин рассказал, как строили Крымский мост

17:17 29.12.2019 (обновлено: 17:18 29.12.2019)
33657
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
Он также похвалил специалистов, которые работали много и качественно.
"Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо", — сказал глава государства в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".
Президент заявил, что мост может прослужить века, если его вовремя ремонтировать.
Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
23 декабря, 18:40
По Крымскому мосту пошли "невозможные" поезда

Сто лет гарантии

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, которая строила объект, заверил в полной надежности конструкции.
"Там работало много научно-исследовательских институтов, дали положительные характеристики", - подчеркнул он.
Ротенберг заявил, что при правильном технологическом использовании гарантия на мост составляет сто лет.
Мост через Керченский пролив – самый протяженный в России. Длина конструкции составляет 19 километров. Автомобильное движение по Крымскому мосту Путин открыл весной 2018 года.
"Красавец, а не мост": Путин открыл движение поездов в Крым
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

Церемония открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
1 из 13

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра железнодорожной станции Тамань пассажирская после церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Справа - министр транспорта Евгений Дитрих
2 из 13

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
3 из 13

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
4 из 13

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Никольский

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
5 из 13

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

Президент РФ Владимир Путин общается с рабочими-мостовиками во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста из Керчи в Тамань
6 из 13

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

Трансляция поездки президента РФ Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса перед церемонией открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
7 из 13

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

Отправление поезда Таврия из Санкт-Петербурга в Крым
8 из 13

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

Первый именной состав Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
9 из 13

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

Проверка билетов у пассажиров первого именного состава Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00, на Московском вокзале
10 из 13

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

Проводница проверяет билет у пассажирки в поезде Таврия, следующем по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь
11 из 13

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

Отправление поезда Таврия из Санкт-Петербурга в Крым
12 из 13

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
13 из 13

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
2 из 13

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 13

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 13

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
6 из 13

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 13

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
8 из 13

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

© РИА Новости / Алексей Даничев
10 из 13

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 13

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
86923346
Обсудить 16
Крымский мостАркадий РотенбергВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Вот если бы он за Россию так говорил, а не за мост, как после Ельцина ее поднимали с колен и развивали, что бы она цвела садами, а не свалками ну и т.д. Но, увы...
29 декабря, 17:55
bbuschuew.valery2016
41147021
Крепостное право в РФ уже 20 лет, проснитесь уже наконец то
29 декабря, 19:25
Павлуша Шапкин
31113015
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