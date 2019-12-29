Путин рассказал, как строили Крымский мост

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.

Он также похвалил специалистов, которые работали много и качественно.

"Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо", — сказал глава государства в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1"

Президент заявил, что мост может прослужить века, если его вовремя ремонтировать.

Сто лет гарантии

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, которая строила объект, заверил в полной надежности конструкции.

"Там работало много научно-исследовательских институтов, дали положительные характеристики", - подчеркнул он.

Ротенберг заявил, что при правильном технологическом использовании гарантия на мост составляет сто лет.