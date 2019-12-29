ДНР и ЛНР передадут Киеву 80 человек, заявила Денисова

КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, по предварительным данным, передадут Киеву 80 человек в рамках обмена.
"По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но число лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) уже прибыли три автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации", - написала Денисова в своем Telegram-канале.
Ранее в ДНР заявляли о готовности передать Киеву 55 человек, забрать планируют 87 своих сторонников. В ЛНР сообщали, что готовы передать до 30 человек.