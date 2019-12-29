ДНР и ЛНР передадут Киеву 80 человек, заявила Денисова

"По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но число лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) уже прибыли три автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации", - написала Денисова в своем Telegram-канале.