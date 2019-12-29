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Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:12 29.12.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разрушенный дом в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях режима прекращения огня.
Разрушенный дом в Донецке
Вчера, 17:45
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило три раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики также применяли стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты.
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