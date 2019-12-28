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2019-12-28T17:08+0300
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В Праге вновь осквернили памятник маршалу Коневу
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РИА Новости

В Праге вновь осквернили памятник маршалу Коневу

17:08 28.12.2019
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПамятник Маршалу Коневу в Праге
Памятник Маршалу Коневу в Праге
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
Памятник Маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 28 дек – РИА Новости. Неизвестные хулиганы в субботу вновь осквернили в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу, надев на его вытянутую руку связку сарделек, дополненную лентами, которые были сняты с возложенных 16 декабря к памятнику венков в честь 122-летия со дня рождения военачальника, сообщили РИА Новости в посольстве России в Чехии.
"Очередная вандальская выходка в отношении памятника маршалу Ивану Коневу в городском районе Прага-6 в день рождения (по старому стилю) этого выдающегося полководца выглядит особо цинично и наглядно демонстрирует уровень культуры тех, кто здесь борется с памятниками освободителям и одновременно пытается героизировать пособников нацистов", - сообщили в посольстве.
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"В очередной раз призываем чешские власти обеспечить памятнику нашей общей истории - мемориалу И.С.Конева - надлежащую охрану и не оставлять безнаказанными варварские преступления", - подчеркнули в дипмиссии.
Усилиями общественников памятник был быстро приведен в порядок, на месте происшествия сейчас дежурят полицейские.
В нынешнем году памятник маршалу Коневу, под руководством которого советские войска 9 мая 1945 года освободили от фашистов столицу Чехословакии, был осквернен четыре раза, кроме того, в течение последних полутора месяцев подверглись осквернению неизвестными вандалами памятники красноармейцам-освободителям в городах Остраве и Брно. Во всех этих случаях монументы были политы красной краской.
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В сентябре власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в некое укромное место или передаче его частным владельцам.
В свою очередь, власти пражского микрорайона Ржепорыйе приняли в начале декабря решение о сооружении памятника власовцам, которые, по мнению муниципальных властей, освободили 5-6 мая 1945 года этот район от гитлеровцев.
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Посольство РФ в Чехии и МИД России выразили в связи с ранее совершенными осквернениями памятников советским освободителям Чехословакии, а также решениями муниципальных властей двух пражских районов возмущение и протест.
Президент Чехии Милош Земан выступил за то, чтобы памятник маршалу Коневу был сохранен на нынешнем месте. Кроме того, он выразил мнение о том, что власовцы, как военные предатели, недостойны памятника в Праге, несмотря на участие в ее освобождении.
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Вторая мировая война (1939-1945)МИД РФЧехияИван КоневВ мире
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