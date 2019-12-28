В Праге вновь осквернили памятник маршалу Коневу

ПРАГА, 28 дек – РИА Новости. Неизвестные хулиганы в субботу вновь осквернили в Неизвестные хулиганы в субботу вновь осквернили в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу , надев на его вытянутую руку связку сарделек, дополненную лентами, которые были сняты с возложенных 16 декабря к памятнику венков в честь 122-летия со дня рождения военачальника, сообщили РИА Новости в посольстве России в Чехии.

"Очередная вандальская выходка в отношении памятника маршалу Ивану Коневу в городском районе Прага-6 в день рождения (по старому стилю) этого выдающегося полководца выглядит особо цинично и наглядно демонстрирует уровень культуры тех, кто здесь борется с памятниками освободителям и одновременно пытается героизировать пособников нацистов", - сообщили в посольстве.

"В очередной раз призываем чешские власти обеспечить памятнику нашей общей истории - мемориалу И.С.Конева - надлежащую охрану и не оставлять безнаказанными варварские преступления", - подчеркнули в дипмиссии.

Усилиями общественников памятник был быстро приведен в порядок, на месте происшествия сейчас дежурят полицейские.

В нынешнем году памятник маршалу Коневу, под руководством которого советские войска 9 мая 1945 года освободили от фашистов столицу Чехословакии, был осквернен четыре раза, кроме того, в течение последних полутора месяцев подверглись осквернению неизвестными вандалами памятники красноармейцам-освободителям в городах Остраве и Брно. Во всех этих случаях монументы были политы красной краской.

В сентябре власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в некое укромное место или передаче его частным владельцам.

В свою очередь, власти пражского микрорайона Ржепорыйе приняли в начале декабря решение о сооружении памятника власовцам, которые, по мнению муниципальных властей, освободили 5-6 мая 1945 года этот район от гитлеровцев.

Посольство РФ в Чехии и МИД России выразили в связи с ранее совершенными осквернениями памятников советским освободителям Чехословакии, а также решениями муниципальных властей двух пражских районов возмущение и протест.