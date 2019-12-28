Разработку АСУ тактического звена для Минобороны завершат в 2021 году

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Разработка перспективной автоматизированной системы управления тактического звена с учетом опыта локальных конфликтов завершится в 2021 году, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
"Продолжается опытно-конструкторская работа по разработке перспективной автоматизированной системы управления тактического звена со сроком завершения в 2021 году, в которой будут реализованы требования, предъявляемые к автоматизированным системам по результатам проведённых учений и локальных конфликтов", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".