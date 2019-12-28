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2019-12-28T13:07+0300
https://ria.ru/20191228/1562971708.html
Российская система обнаружила 64 старта баллистических ракет
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РИА Новости

Российская система обнаружила 64 старта баллистических ракет

13:07 28.12.2019
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© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeЗапуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
Запуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Запуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская космическая система предупреждения о ракетном нападении за время опытно-боевого дежурства обнаружила 64 пуска баллистических ракет, 35 из которых иностранные, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
"Успешно проведены натурные работы по обнаружению 64 стартов баллистических ракет (в том числе 35 иностранных) и 136 запусков ракет-носителей (из них 97 иностранных)", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании коллегии Министерства обороны РФ в Москве. 28 ноября 2018
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По словам Криворучко, Единая космическая система обнаружения и боевого управления (ЕКС) станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении и обеспечит глобальный контроль земного шара, позволит существенно снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, а также значительно повысить достоверность и оперативность доведения информации о ракетных угрозах руководству страны, на пункты управления государством и Вооружёнными силами.
Он отметил, что в состав системы входят космические аппараты нового поколения на высокоэллиптических и геостационарной орбитах.
В настоящее время, по словам замминистра обороны, ЕКС включает три спутника.
"По своим характеристикам ЕКС не уступает американской космической системе SBIRS, а по решению задач доведения команд управления будет уникальной", - сказал Криворучко.
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Алексей КриворучкоКрасная звездаМоскваБезопасность
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