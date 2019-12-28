Российская система обнаружила 64 старта баллистических ракет

По словам Криворучко, Единая космическая система обнаружения и боевого управления (ЕКС) станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении и обеспечит глобальный контроль земного шара, позволит существенно снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, а также значительно повысить достоверность и оперативность доведения информации о ракетных угрозах руководству страны, на пункты управления государством и Вооружёнными силами.