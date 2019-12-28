Минобороны закупит всю линейку бронемашин на платформе "Тайфун"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минобороны с 2020 года будет закупать всю линейку бронемашин на платформе "Тайфун", заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
"Также в этом году завершены государственные испытания защищённых автомобилей семейства "Тайфун" 4х4 с боевым модулем и поворотной платформой для установки вооружения, а также "Тайфуны" 6х6 с боевым модулем. Завершены предварительные и начаты государственные испытания бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". В первом квартале 2020 года планируем принять на снабжение всю линейку "Тайфунов" и начать их серийную закупку", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".