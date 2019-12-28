В Минобороны рассказали о планах на строительство атомных подлодок

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минобороны РФ в 2020 году заключит контракты на строительство двух атомных подлодок "Борей-А" и двух АПЛ "Ясень-М", заявил в интервью газете "Красная звезда" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В 2020 году в целях расширения океанской зоны в рамках заданий государственного оборонного заказа спланированы к заключению государственные контракты на строительство двух заказов проекта "Борей-А", двух заказов проекта "Ясень-М", двух фрегатов проекта 22350, двух универсальных десантных кораблей", - сказал он.