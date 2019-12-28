В Минобороны рассказали о планах на строительство атомных подлодок

"В 2020 году в целях расширения океанской зоны в рамках заданий государственного оборонного заказа спланированы к заключению государственные контракты на строительство двух заказов проекта "Борей-А", двух заказов проекта "Ясень-М", двух фрегатов проекта 22350, двух универсальных десантных кораблей", - сказал он.