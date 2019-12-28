Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью

"Мы остановились, начали проверять их, они данные дали, одного я досмотрел — ничего не было. Второго начал досматривать, он куртку расстегнул, я куртку посмотрел и с левой руки начал досматривать. В руке у него была перчатка зажата, я посмотрел (ее.— Прим. ред.) и нащупал шарик и Мише говорю: "Там наркотики, скорее всего". Зажал его за руку, Мишка взял за вторую руку, он начал вырываться, и после этого выстрел — и все", — сказал Ведель на видео.