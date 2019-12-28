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Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
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РИА Новости

Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью

04:37 28.12.2019 (обновлено: 12:54 28.12.2019)
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САРАТОВ, 28 дек — РИА Новости. Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников.
Двое сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря остановили двоих мужчин, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник попал в больницу с травмами. По данным главка МВД по региону, напавшие на полицейских оказались особо опасными преступниками, которых в итоге задержали.
На видео, опубликованном на странице областного главка МВД в соцсети "ВКонтакте", запечатлено, как один из злоумышленников говорит, что они "просто остановились" и "как бы нежелательно" их проверять, а Гадеев отвечает: "Василий Юрьевич, работа у нас такая. Мы вас проверили и все".
Напарник Гадеева Николай Ведель рассказал, как досматривал злоумышленника и как тот успел смертельно ранить его коллегу.

"Мы остановились, начали проверять их, они данные дали, одного я досмотрел — ничего не было. Второго начал досматривать, он куртку расстегнул, я куртку посмотрел и с левой руки начал досматривать. В руке у него была перчатка зажата, я посмотрел (ее.— Прим. ред.) и нащупал шарик и Мише говорю: "Там наркотики, скорее всего". Зажал его за руку, Мишка взял за вторую руку, он начал вырываться, и после этого выстрел — и все", — сказал Ведель на видео.

Региональный главк МВД представил Гадеева к награждению орденом Мужества посмертно, также рассматривается вопрос о поощрении его напарника.
Автомобиль Следственного комитета России
26 декабря, 13:29
СК расследовал дело саратовских экс-полицейских, убивших задержанного
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Саратовская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Всё печально, но орден за что? У нас ордена как значки стали раздавать.
28 декабря, 08:27
РПРоман Пнр
13000030
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