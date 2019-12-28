Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, каких правил следует придерживаться при выборе парфюмерии и косметики, рекомендации размещены на сайте ведомства.
"Чтобы сделать правильный выбор при покупке парфюмерно-косметической продукции, следует соблюдать некоторые правила, а именно: не приобретать парфюмерно-косметическую продукцию у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где до сведения покупателя не донесено фирменное наименование организации, адрес и режим работы", - говорится в сообщении.
Также не стоит покупать парфюмерию и косметику, если у продавца нет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, отмечают в Роспотребнадзоре.
В надзорном ведомстве напомнили, что на упаковке должны содержаться сведения о назначении продукции, ингредиентах, противопоказаниях к применению, условиях применения и хранения, а также о дате изготовления и сроке годности.
"Кроме того, маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать информацию о наименовании изготовителя и его местонахождении", - добавили в Роспотребнадзоре.
В рекомендациях также сказано, что перед покупкой парфюмерии нужно ознакомиться с ее запахом, используя одноразовую тест-полоску. Декоративную косметику стоит протестировать, нанося на тыльную сторону ладони. Ведомство предупреждает, что наносить косметические средства на лицо, глаза и губы из общих тестеров небезопасно.
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