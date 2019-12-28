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Медиавойны
2019-12-28T00:37+0300
https://ria.ru/20191228/1562964415.html
Захарова не исключила ярких пиар-акций от США из-за выборов президента
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РИА Новости

Захарова не исключила ярких пиар-акций от США из-за выборов президента

00:37 28.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новый 2020 год в международной политике пройдет под вывеской президентских выборов США, в связи с этим возможны яркие пиар-акции со стороны Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в передаче "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
"Следующий год в международно-политическом плане пройдет под вывеской американских президентских выборов, когда нужны будут обязательно внешние поводы, внешние стимулы, какие-то факторы, которые становятся уже факторами внутриполитической борьбы", - сказала она.
"Могут быть яркие пиар-акции, могут быть интересные предложения привлекательного характера, но нужно помнить об одном – что все будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США", - отметила Захарова.
По мнению дипломата, так называемая тема российского вмешательства "никуда не ушла". "Она разогревается изо всех сил, хотя очевидно, что она уже не может сама жить без ежедневного подогрева", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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МедиавойныМария ЗахароваРоссияСШАВ мире
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