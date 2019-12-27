В день похорон Волчек в Москве перекроют Чистопрудный бульвар

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Чистопрудный бульвар будет перекрыт в воскресенье в связи с проведением похорон Галины Волчек, сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения.

Согласно сообщению, 29 декабря в Москве будет перекрыта внешняя сторона Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой улицы с 6.00 до 14.00. Кроме того, с 29 декабря с 00.01 до 14.00 на данном участке будет действовать запрет парковки.