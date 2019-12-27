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Культура
2019-12-27T20:54+0300
https://ria.ru/20191227/1562961915.html
В день похорон Волчек в Москве перекроют Чистопрудный бульвар
https://cdn23.img.ria.ru/images/156292/43/1562924348_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_ac0c4692a2e19bbe1f1c67dc8dbad828.jpg
РИА Новости

В день похорон Волчек в Москве перекроют Чистопрудный бульвар

20:54 27.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦветы у здания Московского театра "Современник"
Цветы у здания Московского театра Современник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Чистопрудный бульвар будет перекрыт в воскресенье в связи с проведением похорон Галины Волчек, сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения.
Согласно сообщению, 29 декабря в Москве будет перекрыта внешняя сторона Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой улицы с 6.00 до 14.00. Кроме того, с 29 декабря с 00.01 до 14.00 на данном участке будет действовать запрет парковки.
Художественный руководитель московского театра Современник Галина Волчек
Вчера, 17:02Культура
Театр "Современник" изменит репертуар в связи с кончиной Галины Волчек
Также пресс-служба сообщила, что на Лужнецком проезде в районе дома 2 строения 1 с 0.01 до окончания похорон будет запрещена парковка.
Народная артистка СССР, худрук театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг. Она родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие. В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост художественного руководителя театра.
Прощание с ней состоится 29 декабря с 9.00 до 12.30 в здании театра "Современник". Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Непокорная Галина Волчек
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.

Советская и российская актриса театра и кино, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Волчек
1 из 12

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".

Волчек в спектакле Баллада о невеселом кабачке
2 из 12

1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Резников / Перейти в фотобанк

1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".

Галина Волчек в фильме Король Лир
3 из 12

1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".

© РИА Новости / Резников
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".

Галина Волчек и Сергей Юткевич
4 из 12

1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).

Советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Борисовна Волчек (в центре) и выдающийся советский поэт, бард, актёр Владимир Семёнович Высоцкий (1938-1980)
5 из 12

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля Спешите делать добро
6 из 12

1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Перельман / Перейти в фотобанк

1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.

Гафт и Волчек на сцене
7 из 12

1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.

© РИА Новости / Перельман
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктрисы Ольга Дроздова (Ольга), Чулпан Хаматова (Маша) и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля "Три сестры" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
Репетиция спектакля Галины Волчек в Современнике
8 из 12
Актрисы Ольга Дроздова (Ольга), Чулпан Хаматова (Маша) и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля "Три сестры" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).

Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт
9 из 12

1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
© www.vipteatr.ru

2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.

Московский театр Современник в последний раз представит спектакль Мурлин Мурло режиссера Галины Волчек
10 из 12

2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.

© www.vipteatr.ru
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек
11 из 12

2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник"

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в спектакле Двое на качелях
12 из 12

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".

© Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник"
1 из 12

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
2 из 12

1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
3 из 12

1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".

© РИА Новости / Резников
Перейти в фотобанк
4 из 12

1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
6 из 12

1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
7 из 12

1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.

© РИА Новости / Перельман
Перейти в фотобанк
8 из 12
Актрисы Ольга Дроздова (Ольга), Чулпан Хаматова (Маша) и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля "Три сестры" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
9 из 12

1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
10 из 12

2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.

© www.vipteatr.ru
11 из 12

2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".

© Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник"
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КультураУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекСовременник (театр)МоскваРоссия
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