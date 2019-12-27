Галина Волчек умела с бесстрашием отстаивать правду, заявил глава ФЕОР

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Художественный руководитель театра "Современник" Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек была женщиной удивительной силы и таланта, умевшей с бесстрашием отстаивать правду и защищать уязвимых, сказал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода

"Неописуемо горько, когда уходят такие яркие, любимые всеми люди, это становится общей трагедией. Пусть душа Галины Борисовны покоится в Ган Эдене, да будет благословлена ее память. Скорбим вместе с вами об этой невосполнимой утрате", - обратился Борода к сыну Волчек Денису Евстигнееву, его слова цитирует пресс-служба ФЕОР.

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Он также отметил, что Волчек "была глубоко порядочным человеком, умевшим с бесстрашием отстаивать правду и защищать уязвимых".

"Галина Борисовна была женщиной удивительной силы и таланта, она создала один из лучших театров страны, обновила российскую режиссёрскую школу, открыла сцену для новой драматургии, но главное - она всегда говорила с современниками на их языке, остро чувствуя нерв времени, никогда не отделяла искусство от жизни", - подытожил Борода.

Народная артистка СССР, худрук театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг. Она родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие. В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост художественного руководителя театра.