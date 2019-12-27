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Культура
2019-12-27T21:59+0300
https://ria.ru/20191227/1562954607.html
Галина Волчек умела с бесстрашием отстаивать правду, заявил глава ФЕОР
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РИА Новости

Галина Волчек умела с бесстрашием отстаивать правду, заявил глава ФЕОР

17:29 27.12.2019 (обновлено: 21:59 27.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек была женщиной удивительной силы и таланта, умевшей с бесстрашием отстаивать правду и защищать уязвимых, сказал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"Неописуемо горько, когда уходят такие яркие, любимые всеми люди, это становится общей трагедией. Пусть душа Галины Борисовны покоится в Ган Эдене, да будет благословлена ее память. Скорбим вместе с вами об этой невосполнимой утрате", - обратился Борода к сыну Волчек Денису Евстигнееву, его слова цитирует пресс-служба ФЕОР.
Он также отметил, что Волчек "была глубоко порядочным человеком, умевшим с бесстрашием отстаивать правду и защищать уязвимых".
"Галина Борисовна была женщиной удивительной силы и таланта, она создала один из лучших театров страны, обновила российскую режиссёрскую школу, открыла сцену для новой драматургии, но главное - она всегда говорила с современниками на их языке, остро чувствуя нерв времени, никогда не отделяла искусство от жизни", - подытожил Борода.
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссёр-постановщик Галина Волчек
Вчера, 16:55Культура
Театр "Современник" перенес время начала прощания с Галиной Волчек
Народная артистка СССР, худрук театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг. Она родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие. В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост художественного руководителя театра.
Прощание с ней состоится 29 декабря с 9 утра до 12.30 в здании театра "Современник". В два часа пройдут похороны на Новодевичьем кладбище, сообщали ранее в пресс-службе театра.
Непокорная Галина Волчек
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.

Советская и российская актриса театра и кино, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Волчек
1 из 12

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".

Волчек в спектакле Баллада о невеселом кабачке
2 из 12

1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Резников / Перейти в фотобанк

1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".

Галина Волчек в фильме Король Лир
3 из 12

1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".

© РИА Новости / Резников
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".

Галина Волчек и Сергей Юткевич
4 из 12

1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).

Советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Борисовна Волчек (в центре) и выдающийся советский поэт, бард, актёр Владимир Семёнович Высоцкий (1938-1980)
5 из 12

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля Спешите делать добро
6 из 12

1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Перельман / Перейти в фотобанк

1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.

Гафт и Волчек на сцене
7 из 12

1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.

© РИА Новости / Перельман
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктрисы Ольга Дроздова (Ольга), Чулпан Хаматова (Маша) и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля "Три сестры" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
Репетиция спектакля Галины Волчек в Современнике
8 из 12
Актрисы Ольга Дроздова (Ольга), Чулпан Хаматова (Маша) и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля "Три сестры" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).

Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт
9 из 12

1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© www.vipteatr.ru

2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.

Московский театр Современник в последний раз представит спектакль Мурлин Мурло режиссера Галины Волчек
10 из 12

2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.

© www.vipteatr.ru
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек
11 из 12

2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник"

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в спектакле Двое на качелях
12 из 12

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".

© Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник"
1 из 12

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
2 из 12

1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
3 из 12

1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".

© РИА Новости / Резников
Перейти в фотобанк
4 из 12

1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
6 из 12

1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
7 из 12

1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.

© РИА Новости / Перельман
Перейти в фотобанк
8 из 12
Актрисы Ольга Дроздова (Ольга), Чулпан Хаматова (Маша) и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля "Три сестры" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
9 из 12

1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
10 из 12

2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.

© www.vipteatr.ru
11 из 12

2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".

© Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник"
120203
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КультураНовости - Религия и мировоззрениеМоскваСССРрелигияУмерла Галина ВолчекФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаГалина ВолчекСовременник (театр)Россия
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