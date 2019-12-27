Двое неизвестных ограбили жителя Петербурга на 15 миллионов рублей

"При выходе из бизнес-центра на Краснопутиловской улице в Кировском районе Петербурга двое неизвестных в масках избили мужчину и отобрали 15 миллионов рублей, которые были получены после продажи офиса вместе с его компаньоном. Нападавшие скрылись по железнодорожным путям", - говорится в сообщении.