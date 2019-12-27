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Двое неизвестных ограбили жителя Петербурга на 15 миллионов рублей
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РИА Новости

Двое неизвестных ограбили жителя Петербурга на 15 миллионов рублей

17:26 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Двое в масках избили и отобрали 15 миллионов рублей у жителя Санкт-Петербурга на выходе из бизнес-центра, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
Инцидент произошел в пятницу около 13.30 мск.
"При выходе из бизнес-центра на Краснопутиловской улице в Кировском районе Петербурга двое неизвестных в масках избили мужчину и отобрали 15 миллионов рублей, которые были получены после продажи офиса вместе с его компаньоном. Нападавшие скрылись по железнодорожным путям", - говорится в сообщении.
В настоящее время по этому факту сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется розыск предполагаемых злоумышленников.
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ГУМВДКировский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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