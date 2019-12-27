Представители России и ООН обсудили вопросы ливийского урегулирования

"27 декабря по инициативе ооновской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саляме, в ходе которого обсуждалась проблематика урегулирования ливийского кризиса, включая международные усилия на этом направлении в рамках "Берлинского формата", - сообщили в министерстве.