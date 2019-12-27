Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T16:56+0300
https://ria.ru/20191227/1562952829.html
Представители России и ООН обсудили вопросы ливийского урегулирования
https://cdn24.img.ria.ru/images/155700/40/1557004062_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7cc5c3217ba2a371ca566fa723fe6394.jpg
РИА Новости

Представители России и ООН обсудили вопросы ливийского урегулирования

16:56 27.12.2019
64
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБойцы сил ливийской оппозиции у города Брега
Бойцы сил ливийской оппозиции у города Брега
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил вопросы ливийского урегулирования со спецпосланником ООН по Ливии Гасаном Саламе, говорится в сообщении МИД РФ.

"27 декабря по инициативе ооновской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саляме, в ходе которого обсуждалась проблематика урегулирования ливийского кризиса, включая международные усилия на этом направлении в рамках "Берлинского формата", - сообщили в министерстве.

Сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось - каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Турецкая военная техника
26 декабря, 13:35
Эксперты рассказали о последствиях введения турецких войск в Ливию
000000
Обсудить 0
Михаил БогдановЛивияВ мире
Рекомендуем
Вид Анкары
Эксперт: Турция не сможет позволить себе масштабную операцию в Ливии
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин обсудил c президентом Египта урегулирование кризиса в Ливии
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Йемене
Флаги стран-участниц G7
В МИД Франции назвали идею встречи лидеров G7 в России неактуальной
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и Ливии
Турецкая военная техника
Эксперты рассказали о последствиях введения турецких войск в Ливию
Учения ОДКБ «Взаимодействие-2018»
Россия нарастит потенциал войск на границе с Центральной Азией
Зенитный ракетный комплекс Витязь
Вооруженные силы получат до 2027 года 12 дивизионов комплексов С-350
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Премьер Украины заявил, что переговоры с Россией по газу продолжаются
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия выступила за продление СНВ-3 без предварительных условий
Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии оценила последствия Brexit для Евросоюза
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
ФЕПН сравнил события в Черногории с переворотом
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Богданов обсудил ситуацию в Ливии с временным поверенным страны
Фотовыставка Огни Москвы на Тверском бульваре
На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Огни Москвы"
Андрей Красов
В Госдуме оценили возможные последствия ввода турецких войск в Ливию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния