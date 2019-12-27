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В МИД Франции назвали идею встречи лидеров G7 в России неактуальной
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РИА Новости

В МИД Франции назвали идею встречи лидеров G7 в России неактуальной

16:49 27.12.2019
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© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц G7
Флаги стран-участниц G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц G7. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 дек – РИА Новости. Идея провести встречу глав государств "Большой семерки" в России неактуальна, поскольку она проходит в стране, председательствующей на саммите, заявил представитель французского МИД на брифинге в пятницу.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия готова принять встречу со странами "большой семерки" в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Ялте. Лавров отметил, что у России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат "большой восьмерки".
"Традиция говорит, что страна, председательствующая в G7, принимает встречи этой группы. В этом контексте предложение, на которое вы ссылаетесь, неактуально", - сказал представитель МИД Франции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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У России нет стимулов восстанавливать формат G8, заявил Лавров
"Группа семи" ("Большая семерка", G7) - объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что формат "восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "семерки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах. Позже Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".
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G7Дональд ТрампСергей ЛавровG8МИД Франции‎Дмитрий ПесковСШАВ мире
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