В МИД Франции назвали идею встречи лидеров G7 в России неактуальной

ПАРИЖ, 27 дек – РИА Новости. Идея провести встречу глав государств "Большой семерки" в России неактуальна, поскольку она проходит в стране, председательствующей на саммите, заявил представитель французского МИД на брифинге в пятницу.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия готова принять встречу со странами "большой семерки" в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Ялте. Лавров отметил, что у России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат "большой восьмерки".
"Традиция говорит, что страна, председательствующая в G7, принимает встречи этой группы. В этом контексте предложение, на которое вы ссылаетесь, неактуально", - сказал представитель МИД Франции.
"Группа семи" ("Большая семерка", G7) - объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что формат "восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "семерки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах. Позже Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".