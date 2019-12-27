В МИД Франции назвали идею встречи лидеров G7 в России неактуальной

"Традиция говорит, что страна, председательствующая в G7, принимает встречи этой группы. В этом контексте предложение, на которое вы ссылаетесь, неактуально", - сказал представитель МИД Франции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что формат "восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "семерки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах. Позже Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".