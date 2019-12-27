Движение транспорта будет ограничено во время праздников в Подмосковье

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В период новогодних праздников в Московской области ограничат движение транспорта. Меры применят в Егорьевске, Дзержинском, Дмитрове, Жуковском, Коломне, Луховицах и Озерах. Об этом сообщил телеканал В период новогодних праздников в Московской области ограничат движение транспорта. Меры применят в Егорьевске, Дзержинском, Дмитрове, Жуковском, Коломне, Луховицах и Озерах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минтранса.

Так, в Дзержинском ограничат движение на улице Лермонтова от дома № 6 до дома № 8 с 23:00 31 декабря до окончания праздников. Кроме того, нельзя будет оставлять машины в этих местах.

В Коломне перекроют улицу Гражданскую на участке от улицы Пионерская до проспекта Кирова. Период ограничений – с 12:00 31 декабря до 04:00 1 января.

В Егорьевске такие же меры введут на улице Майора Удачина от детского сада до дома №16 с 1:30 до 4:30 1 января. А в рождественскую ночь закроют въезд на площадь Александра Невского.

В Дмитрове закроют выезд со стороны улицы Школьная на перекресток улиц Московская, Советская и Кооперативного переулка. Ограничения будут действовать с 21:00 31 декабря до 2:30 1 января.

В Озерах с 00:30 31 декабря до 03:30 1 января перекроют улицу Ленина по правой стороне от домов №35 до №41 и по левой – от №18 до №22.