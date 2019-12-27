Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-12-27T16:19+0300
https://ria.ru/20191227/1562950377.html
Движение транспорта будет ограничено во время праздников в Подмосковье
https://cdn22.img.ria.ru/images/156295/03/1562950318_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_783856909d90f8420f9268520b036ec1.jpg
РИА Новости

Движение транспорта будет ограничено во время праздников в Подмосковье

16:19 27.12.2019
297
© РИА Новости / Евгений ОдиноковАвтомобили стоят в пробке
Автомобили стоят в пробке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В период новогодних праздников в Московской области ограничат движение транспорта. Меры применят в Егорьевске, Дзержинском, Дмитрове, Жуковском, Коломне, Луховицах и Озерах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минтранса.
Так, в Дзержинском ограничат движение на улице Лермонтова от дома № 6 до дома № 8 с 23:00 31 декабря до окончания праздников. Кроме того, нельзя будет оставлять машины в этих местах.
В Коломне перекроют улицу Гражданскую на участке от улицы Пионерская до проспекта Кирова. Период ограничений – с 12:00 31 декабря до 04:00 1 января.
Пассажир в автобусе
25 декабря, 14:08Новости Подмосковья
Проезд в Подмосковье в новогоднюю ночь будет бесплатным
В Егорьевске такие же меры введут на улице Майора Удачина от детского сада до дома №16 с 1:30 до 4:30 1 января. А в рождественскую ночь закроют въезд на площадь Александра Невского.
В Дмитрове закроют выезд со стороны улицы Школьная на перекресток улиц Московская, Советская и Кооперативного переулка. Ограничения будут действовать с 21:00 31 декабря до 2:30 1 января.
В Озерах с 00:30 31 декабря до 03:30 1 января перекроют улицу Ленина по правой стороне от домов №35 до №41 и по левой – от №18 до №22.
Ограничения введут и в Лотошине. Так, с 1:00 до 3:00 1 января перекроют участки от дома №29 улицы Центральной до перекрестка с улицей Калинина.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Пассажир в автобусе
Проезд в Подмосковье в новогоднюю ночь будет бесплатным
Врачи бригады скорой медицинской помощи оказывают первую помощь пациенту в салоне реанимобиля
Свыше 600 бригад скорой помощи будут дежурить в МО в праздники
Рабочее место диспетчера
Госжилинспекция МО получила около 170 тысяч заявок за 2019 год
Застройка в районе канала имени Москвы
Воробьев: главным вызовом для Подмосковья на 2020 год будет экономика
Дети в игровой комнате
Детские комнаты откроют в больницах Подмосковья
Прохожие во время снегопада в Москве
В ГИБДД предупредили об ограничениях движения в Москве в праздники
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
ЦОДД предупредил московских водителей о гололеде и сильном ветре
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде заявили, что Россия не будет платить штрафы за полеты в Крым
Бразильские спортсмены Ярно Маттила (справа) и Тони Алениус участвуют в паралимпийском турнире по голболу в матче против сборной Финляндии
Центр постинтернатного сопровождения построят под Москвой в 2022 году
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Зеленский назвал большой победой выплату "Газпромом" $2,9 миллиарда
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о проблеме первичного звена здравоохранения на селе
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей
Президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с членами правительства РФ
Путин призвал федеральные власти содействовать реализации нацпроектов
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
Панды в московском зоопарке учатся рисовать
Президент РФ Владимир Путин
Путин: около миллиона семей получили поддержку в рамках нацпроектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния