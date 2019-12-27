Соавтор закона о СМИ призвал скорректировать понятие цензуры

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Понятие цензуры в российском Понятие цензуры в российском законодательстве необходимо скорректировать из-за появления интернета и новых форм давления на средства массовой информации, считает соавтор закона о СМИ Юрий Батурин.

"Необходима коррекция понятия "цензура" в законодательстве. Когда мы писали этот закон (о СМИ), собственно говоря, позади было только несколько веков цензурного российского законодательства и 70 лет Главлита. Безусловно, что цензура для нас связывалась с таким вполне понятным явлением, которое надо было запретить, с которым надо было бороться", - рассказал Батурин на круглом столе "Закон о СМИ: 1991 – 2019".

В соответствии с законом, отметил Батурин, цензура средств массовой информации – это недопустимое требование, обращенное к редакции. Однако массовая информация – это феномен существенно более широкий, чем просто пресса, телевидение и радио, соответственно, и цензура – более общее понятие, пояснил он.