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Соавтор закона о СМИ призвал скорректировать понятие цензуры
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РИА Новости

Соавтор закона о СМИ призвал скорректировать понятие цензуры

16:20 27.12.2019
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© Fotolia / udra11Стопка газет
Стопка газет
© Fotolia / udra11
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Понятие цензуры в российском законодательстве необходимо скорректировать из-за появления интернета и новых форм давления на средства массовой информации, считает соавтор закона о СМИ Юрий Батурин.
"Необходима коррекция понятия "цензура" в законодательстве. Когда мы писали этот закон (о СМИ), собственно говоря, позади было только несколько веков цензурного российского законодательства и 70 лет Главлита. Безусловно, что цензура для нас связывалась с таким вполне понятным явлением, которое надо было запретить, с которым надо было бороться", - рассказал Батурин на круглом столе "Закон о СМИ: 1991 – 2019".
Цензура - государственный надзор за издательской деятельностью, средствами массовой информации, литературным процессом и искусством
1 августа 2011, 12:48
История цензуры в СССР. СправкаЦензура (от лат. censeo - оценивать, высказывать мнение) - государственный надзор за издательской деятельностью, средствами массовой информации, литературным процессом и искусством.
В соответствии с законом, отметил Батурин, цензура средств массовой информации – это недопустимое требование, обращенное к редакции. Однако массовая информация – это феномен существенно более широкий, чем просто пресса, телевидение и радио, соответственно, и цензура – более общее понятие, пояснил он.
"Я назову следующие причины необходимости коррекции понятия цензуры. Во-первых, феномен цензуры стал проявляться в самых неожиданных формах, о которых мы тогда даже не думали. Появились многочисленные формы замаскированной, завуалированной, мягкой цензуры. Во-вторых, возникла проблема цензуры интернета – независимо даже от того, идет ли речь о СМИ или нет. Это совершенно отдельный и огромный сегмент, на который как-то пытались распространять единственный существующий закон, но это естественным образом не удавалось", - заключил Батурин.
Ленинградская типография
1 августа 2011, 16:14
Отмена цензуры1 августа 1990 года в силу вступил Закон о печати, отменивший цензуру средств массовой информации
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