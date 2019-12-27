Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T15:08+0300
https://ria.ru/20191227/1562945916.html
Житель Югры украл гирлянду для создания "атмосферы праздника" друзьям
https://cdn24.img.ria.ru/images/148428/77/1484287736_0:174:3021:1873_1036x0_80_0_0_6f101190b4a774a5d844fd823d2e83cf.jpg
РИА Новости

Житель Югры украл гирлянду для создания "атмосферы праздника" друзьям

15:08 27.12.2019
308
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНовогодняя гирлянда
Новогодняя гирлянда
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Новогодняя гирлянда. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 дек - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как сорвал гирлянду с подъезда жилого дома в попытке, как он сам пояснил, создать праздничную атмосферу себе и друзьям, сообщает в пятницу региональное управление МВД.
Ведомство уточняет, что в полицию обратился житель Нягани, заявивший о краже двух новогодних гирлянд, которые висели над входом в подъезд многоквартирного дома. Ущерб составил 11 тысяч рублей. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого - им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 27-летний мужчина.
Новогоднее гирлянда
24 декабря, 15:11Новый год—2020
В МЧС рассказали, как избежать пожаров из-за новогодних гирлянд
"Стражам порядка задержанный пояснил, что в момент кражи находился в состоянии алкогольного опьянения и ему очень хотелось создать атмосферу приближающегося праздника для себя и своих друзей. Заметив гирлянду, злоумышленник сорвал ее и принес домой другу, у которого планировал встретить новый год", - говорится в сообщении.
На видеозаписи, опубликованной УМВД, можно разглядеть, как мужчина сначала пытается использовать скамейку, чтобы добраться до заветной гирлянды, однако переместить ее не удается, и он срывает новогоднюю атрибутику в прыжке. За его действиями "создателя праздничной атмосферы" наблюдают два товарища, которые не вмешиваются в происходящее.
Как отметили в ведомстве, похищенное полицейские изъяли, возбудив уголовное дело по статье УК РФ "Кража".
Празднование Нового года
18 декабря, 12:38
Разгром под гирляндой: как защитить квартиру от новогодних катаклизмов
040033
Обсудить 0
Ханты-Мансийский автономный округРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Тактические учения сторожевого корабля Балтийского флота Ярослав Мудрый
Безопасность Персидского залива: США снова не поспевают за Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Эрдоган учит американцев терпеть Путина. И с ним ничего нельзя сделать
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве 23 объекта получили сообщения о минировании за 26 декабря
Шахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы
В Донецкой области четверо горняков отказались выйти из шахты
Женщина на улице Новосибирска
Травматолог рассказал, как избежать переломов зимой
Двойник Тупака Шакура в отеле MGM Grand Hotel в Лас-Вегасе. Стоп-кадр видео
В Лас-Вегасе заметили мужчину, похожего на убитого рэпера Тупака
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и Ливии
Семья Папановых получила подарок от имени Президента РФ - щенка золотистого ретривера
Школьница из Обнинска получила в подарок от Путина щенка ретривера
Сдача крови
Глава самарской "Службы Крови" объяснил запрет геям быть донорами
Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2019 года
Россияне поделились ожиданиями от новогодней речи Путина
Сдача нормативов ГТО по плаванию
В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию
Валерий Павлович Чкалов
В Нижнем Новгороде отреставрировали памятник летчику Валерию Чкалову
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме назвали уплату штрафа за полеты над Крымом глупостью
Оборудование в головном офисе компании Спутниковая система ГОНЕЦ
В Роскосмосе рассказали об экономии на запуске спутников "Гонец"
Военнослужащие во время обучения механиков и техников на станции спутниковой связи
Пять полков РВСН перевооружили в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния