Житель Югры украл гирлянду для создания "атмосферы праздника" друзьям

Ведомство уточняет, что в полицию обратился житель Нягани, заявивший о краже двух новогодних гирлянд, которые висели над входом в подъезд многоквартирного дома. Ущерб составил 11 тысяч рублей. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого - им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 27-летний мужчина.

"Стражам порядка задержанный пояснил, что в момент кражи находился в состоянии алкогольного опьянения и ему очень хотелось создать атмосферу приближающегося праздника для себя и своих друзей. Заметив гирлянду, злоумышленник сорвал ее и принес домой другу, у которого планировал встретить новый год", - говорится в сообщении.

На видеозаписи, опубликованной УМВД, можно разглядеть, как мужчина сначала пытается использовать скамейку, чтобы добраться до заветной гирлянды, однако переместить ее не удается, и он срывает новогоднюю атрибутику в прыжке. За его действиями "создателя праздничной атмосферы" наблюдают два товарища, которые не вмешиваются в происходящее.