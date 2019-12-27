В Мраморном море снимают с мели российский сухогруз, сообщил источник

В среду турецкие СМИ сообщили, что российское судно с грузом подсолнечного жмыха село на мель в районе города Шаркёй провинции Текирдаг на северо-западе Турции. По информации источника РИА Новости в администрации провинции, капитан в первые сутки после инцидента не запрашивал помощь, для оценки ситуации им были приглашены водолазы.