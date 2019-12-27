В Мраморном море снимают с мели российский сухогруз, сообщил источник

АНКАРА, 27 дек - РИА Новости, Алена Палажченко. Экипаж севшего на мель в Мраморном море российского сухогруза "Невадо-35" запросил помощь у береговой охраны Турции, после чего началась операция по снятию судна с мели, сообщил РИА Новости источник в администрации провинции Текирдаг в пятницу.
В среду турецкие СМИ сообщили, что российское судно с грузом подсолнечного жмыха село на мель в районе города Шаркёй провинции Текирдаг на северо-западе Турции. По информации источника РИА Новости в администрации провинции, капитан в первые сутки после инцидента не запрашивал помощь, для оценки ситуации им были приглашены водолазы.
"После того, как экипажу не удалось решить проблему своими силами, капитан судна обратился за помощью к нашей береговой охране. Сейчас идет операция по снятию сухогруза с мели, на месте работает буксир", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при необходимости к месту происшествия может быть вызван еще один буксир.
Согласно порталу Международной федерации транспортных рабочих (ITF), все 11 членов экипажа россияне. По данным профильных порталов, порт приписки судна - Таганрог, оно принадлежит компании Ulusmarine Co Ltd, оператор судна Albros Shipping & Trading Ltd.