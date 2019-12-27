В Госдуме прокомментировали слова Лаврова о G8

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Форматы наподобие "большой восьмерки" уже не отвечают вызовам многополярного мира, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Лавров в интервью РИА Новости отметил, что у России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат "большой восьмерки". По его словам, на его встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне этот вопрос не обсуждался. При этом РФ готова принять встречу со странами "большой семерки" в Москве, Петербурге, Сочи или Ялте, сообщил глава МИД.
"Россия всегда выражала готовность к развитию сотрудничества с другими участниками международных отношений в самых различных форматах. Мы готовы к конструктивному и равноправному диалогу и взаимодействию в интересах мира, стабильности и повышения благополучия наших граждан. При этом наша страна придерживается политики отказа от блокового мышления, развивая сотрудничество со странами, разделяющими общие с нами ценности", - заявил Железняк.
При этом политик отметил, что "большая восьмерка" перестала существовать по вине западных партнеров, которые поддались антироссийской истерии на абсолютно надуманных основаниях.
Депутат добавил, что РФ активно развивает сотрудничество с коллегами по БРИКС, ШОС, СНГ и ЕАЭС, при этом сохраняет свое членство в формате "большой двадцатки", а также напрямую сотрудничает со многими странами, в том числе в Европе, невзирая на санкции.
"Мир не замыкается на "большой семерке", "восьмерке" и даже на "большой двадцатке", он шире и многообразнее. Разделяю позицию главы нашего МИД относительно членства России в "большой восьмерке". Такие довольно узкие форматы, уже не отвечают вызовам времени, тем более, что центры развития и прогресса активно смещаются, стимулируя развитие нового многополярного мира", - заключил парламентарий.
Формат "большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Ранее Трамп заявил, что формат "восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "семерки". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, заявлял РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах. Отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, Песков отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".
26 августа, 14:15Трамп прокомментировал возможное возращение к "Большой восьмерке"