В Госдуме прокомментировали слова Лаврова о G8

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Форматы наподобие Форматы наподобие "большой восьмерки" уже не отвечают вызовам многополярного мира, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк , комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Лавров в интервью РИА Новости отметил, что у России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат "большой восьмерки". По его словам, на его встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне этот вопрос не обсуждался. При этом РФ готова принять встречу со странами "большой семерки" в Москве, Петербурге, Сочи или Ялте, сообщил глава МИД.

"Россия всегда выражала готовность к развитию сотрудничества с другими участниками международных отношений в самых различных форматах. Мы готовы к конструктивному и равноправному диалогу и взаимодействию в интересах мира, стабильности и повышения благополучия наших граждан. При этом наша страна придерживается политики отказа от блокового мышления, развивая сотрудничество со странами, разделяющими общие с нами ценности", - заявил Железняк.

При этом политик отметил, что "большая восьмерка" перестала существовать по вине западных партнеров, которые поддались антироссийской истерии на абсолютно надуманных основаниях.

Депутат добавил, что РФ активно развивает сотрудничество с коллегами по БРИКС, ШОС, СНГ и ЕАЭС, при этом сохраняет свое членство в формате "большой двадцатки", а также напрямую сотрудничает со многими странами, в том числе в Европе, невзирая на санкции.

"Мир не замыкается на "большой семерке", "восьмерке" и даже на "большой двадцатке", он шире и многообразнее. Разделяю позицию главы нашего МИД относительно членства России в "большой восьмерке". Такие довольно узкие форматы, уже не отвечают вызовам времени, тем более, что центры развития и прогресса активно смещаются, стимулируя развитие нового многополярного мира", - заключил парламентарий.

Формат "большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.