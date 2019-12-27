С главы Конституционного суда Армении взяли подписку о невыезде

ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Глава Конституционного суда Глава Конституционного суда Армении Грайр Товмасян, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, заявил журналистам, что с него взята подписка о невыезде.

Ранее пресс-секретарь Специальной следственной службы Армении Марина Оганджанян заявила РИА Новости, что Товмасяну предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия". Максимальная санкция по указанной статье предусматривает шесть лет лишения свободы.

"С меня взята подписка о невыезде", - сказал Товмасян.

КС Армении оказался в центре внимания в октябре 2019 года, когда власти страны потребовали отставки председателя суда Товмасяна. В частности, 4 октября по предложению правящей фракции "Мой шаг" парламент решил обратиться к судьям КС с предложением объявить импичмент председателю суда. Во фракции сочли, что Товмасян и двое других судей не имели права участвовать в рассмотрении иска бывшего президента Роберта Кочаряна из-за их возможного пристрастного отношения к делу. Позднее КС отказался рассматривать это обращение.